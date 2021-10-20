Россия и Белоруссия подготовили коллективный ответ западной военной угрозе

Россия и Белоруссия подготовили коллективный ответ западной военной угрозе
Фото: ru.depositphotos.com
Коллективное давление ЕС и США вынудили страны пойти на чрезвычайные меры

Россия и Белоруссия из-за действий Запада были вынуждены пойти на создание новой Военной доктрины Союзного государства. Об этом заявил Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА "Новости". 

"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада", 

– отметил министр обороны РФ, добавив, что в сложившихся обстоятельствах у Москвы и Минска не осталось другого выбора, кроме как принять ответные меры. 

Ожидается, что военная доктрина будет утверждена в скором времени. Сделать это планируется на заседании Высшего государственного Совета СГ. 

Глава оборонного ведомства также отметил, что министерства обоих стран уже перешли на планирование двустороннего сотрудничества в военной области. Оно будет основано на пятилетней программе стратегического партнерства. 

Так, в прошлом месяце прошли совместные учения России и Белоруссии "Запад-2021". Также в сентябре белорусские военные приняли участие в антитеррористическом учении "Мирная миссия – 2021". Более того, в будущем планируется отработать различные сценарии в рамках ОДКБ. В 2023 же году будет проведено большое совместное учение РБ и РФ "Щит Союза". 

Также стороны договорились о продлении соглашения о размещении в республике узла системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанции ВМФ. 

Оценивая взаимодействие двух стран в оборонной области, Шойгу подчеркнул, что на текущем этапе уровень сотрудничества позволяет своевременно реагировать на происходящие на мировой арене изменения и эффективно решать возникающие проблемы. 

Подытоживая, Сергей Кужугетович заявил, что в условиях возрастающих угроз, согласованная политика РФ и РБ представляет собой особую актуальность. 

Ранее на Украине призвали готовиться к войне с Белоруссией. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Давно пора. Запад совсем охамел со совей наглостью лезть во внктренние дела независимых государств. Все навязывают нам свои гнилые ценности и законы. Пора давать отпор.
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