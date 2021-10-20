Делегаты считают Россию важнейшим игроком на международной арене

Сегодня, 20 октября, прошли переговоры с представителями движения "Талибан"* в так называемом в московском формате. По словам афганцев, они остались весьма довольны результатами встречи.



Своим мнением на этот счет поделился и.о. замглавы талибского правительства Абдул Салам Ханафи. Высокопоставленный талиб* уверен, что состоявшиеся переговоры окажут серьезное и позитивное воздействие на стабилизацию ситуации в азиатском регионе.

"Россия имеет большое влияние", – отмечает Ханафи.

Талиб* добавил, что считает общение с руководителем главного российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым весьма продуктивным.

При этом в ходе встречи глава нашего МИД посоветовал новым афганским властям создать правительство, в котором будут представлены все политические силы государства. Дипломат подчеркнул, что в Афганистане должен быть установлен стабильный мир и порядок.

Лавров также посетовал, что в московском формате, который подразумевает обсуждение проблемы представителями из России, США, Китая, Пакистана и Афганистана, снова отказались участвовать американцы.

По итогам встречи глава российского МИД заявил, что в ходе обсуждений был поднят вопрос соблюдения прав афганцев. Лавров подчеркнул, что Кабул должен вести грамотную социальную политику.

Также для Москвы остается крайне важным, чтобы афганская территория не использовалась для развязывания конфликтов в третьих странах.

Как напоминает телеканал "360", в среду состоялось третье заседание консультаций в этом формате.

К слову, недавно специалист по Афганистану Андрей Серенко заявил, что действия новых афганских властей являются тревожным знаком для нашей страны.

*террористическая организация запрещена на территории России.