Дети как агенты влияния: Фонд Сороса продолжает искать лазейки для подрыва России

Манипулируя склонными к протестным настроениям подростками, противники страны получают исполнителей для своих планов

Американского предпринимателя, одного из богатейших людей на планете Джорджа Сороса не нужно представлять в России. С 1980-х годов его имя здесь широко известно. И несмотря на то, что с 2015 г. его фонд "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ, дело его живет и процветает за счет прикормленных НКО и СМИ.

Недавно на НТВ в рамках программы "ЧП. Расследование" вышел фильм про Сороса "Белый кит". Белый кит для американского бизнесмена – это Россия. Только она оказалась ему неподвластна, поэтому уже три десятилетия он не жалеет денег на свои проекты, цель которых – подорвать страну, устроить в ней хаос и сделать управляемой.

После развала СССР, к которому Сорос приложил руку, по постсоветскому пространству прокатилась волна "цветных" революций. И везде к власти пришли силы, которые получали деньги от американского спонсора.

В Югославии он финансировал оппозиционное движение, которое свергло Слободана Милошевича. "Революция роз" в Грузии, "тюльпановая революция в Киргизии", "оранжевая революция" и "евромайдан" на Украине также связаны с именем Сороса.

"Выгода простая – "марионеточные правительства", которые пришли к власти с помощью Сороса, потом вынуждены компенсировать ему затраты и усилия, но в многократном размере. Грубо говоря, потрачен 1 млрд долларов – в ответ нужно переписать активы на 5 млрд",

– поясняет общественный деятель Антон Цветков.

Что интересно, реализовать эти планы всегда помогали предварительно созданные молодежные организации: в "час икс" они устраивали погромы, драки на акциях протеста, то есть создавали ситуацию контролируемого хаоса. Склонность молодежи к отрицанию, юношеский максимализм удавалось удачно использовать отнюдь не в мирных целях.

Сам Сорос всегда уделял особое внимание подрастающему поколению. В России только на издание учебников его структуры потратили более 100 млн долларов. Конечно, не простых учебников. Информация в них подавалась так, как выгодно Западу. К примеру, в главе про Вторую мировую войну упоминание про Сталинградскую битву занимает пару строк, про капитуляцию Германии – одно предложение. Зато про операцию США в Атлантике целый параграф.

"Конечно, если вырастает поколение, которое учило по соросовским учебникам, что вся история России – это сплошные злодеяния, убийства, то молодые люди не станут ценить такое государство, не пойдут за него воевать",

– поясняет политолог Олег Матвейчев.

После того, как структуры Сороса были признаны нежелательными в РФ, написанные его авторами учебники убрали из российских библиотек. Но нашлись иные лазейки для влияния на детские умы. Например, включенная в реестр иноагентов организация "Мемориал", которая много лет хранит верность заокеанскому благодетелю, проводит исторический конкурс. Официально задача участников – написать сочинение на историческую тему. Но побеждает тот, кому лучше удастся исказить трактовку событий в угоду западным спонсорам, умаляя заслуги России и ее героев. Этому участников специально обучают.

Вообще, дезориентация детей и подростков, искажение понятий в неокрепших умах – весьма действенный способ создать в обществе "правильную прослойку". Для "промывки" мозгов молодежи и навязывания им западных ценностей создается сеть агентов влияния. Преподносится это как международный культурный обмен – активистам предлагают обучение в престижных западных вузах на полном обеспечении, там доходчиво объясняют, что к чему, а при возвращении "дарят" им какое-нибудь медиа для раскручивания выгодных Западу идей.

Одной из таких тем является ЛГБТ-сообщество. Сорос давно лоббирует интересы этой группы. В частности, с помощью постоянных скандалов на эту тему создается негативный образ России в глазах мировой общественности. Другие популярные темы – легализация наркотиков, проституции. И снова целевая аудитория – молодежь, на чьей склонности к протестам так легко сыграть, постепенно поворачивая от вопросов толерантности в любовных отношениях к критике действующей власти и в целом негативному настрою к собственной стране и согражданам.

А дальше – просто. "Накачанные" западными идеями управляемые подростки становятся пушечным мясом при очередных попытках Запада развалить Россию. Пока не получилось. Но, судя по периодическим вбросам в медиапространство откровенно прозападной заказухи, Сорос не оставляет эти попытки.