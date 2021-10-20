На пороге Третьей мировой: в каких странах может начаться новый глобальный конфликт

На пороге Третьей мировой: в каких странах может начаться новый глобальный конфликт
Фото: depositphotos.com
Из-за ситуации с Кабулом планету охватила паника

После того, как Афганистан был захвачен "Талибаном"*, мир начал опасаться Третьей мировой войны. Напряженность сохраняется и в отношениях Китая с Соединенными Штатами из-за Тайваньского пролива. Австралия вступила в анклав с Великобританией и США, объединив усилия в сдерживании КНР за счет ядерного подводного флота, пишет обозреватель Кайша Лэнгтон.

В первую очередь, полагает автор, стоит опасаться противостояния Соединенных Штатов с Ираном из-за ядерной программы по сдерживанию государства, расположенного у Персидского залива. Перекрытие Западом Ормузского пролива чревато ухудшением отношений Белого дома с союзниками – именно здесь проходит треть мирового экспорта нефти. Поэтому конфликт, вероятнее всего, перекинется на Сирию с Йеменом, а затем по цепочке охватит весь Ближний Восток.

В последнее время наблюдается весьма сильная напряженность в отношениях Штатов с Турцией. Амбиции Анкары явно не вызывают восторг у администрации Белого дома. Вероятнее всего, в конфликт втянут и Россию, которая является соседней для Турции страной.

Северная Корея также считается одним из врагов Соединенных Штатов. Пхеньян не так давно обвинил Джо Байдена во враждебности, предупредив, что в ответ готов обеспечить Белому дому "очень серьезную ситуацию".

Крайне напряжены отношения между Ираном и Израилем, который атакует соседей по всему региону. В ответ Иран поддерживает своих прокси, финансируя негосударственные образования с военными формированиями.

Ранее СМИ рассказали о шести странах, которым угрожает распад из-за угрозы сепаратизма.

*запрещенная в России организация
Источник: Express.co ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость322770
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с утра пьют, что-ли?

АНКЛА́В

Территория какого-л. государства или часть её, со всех сторон окружённая территорией другого государства.
Гость323433
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Эти "эксперты" постоянно нагнетают панику, причем мешают в одну кучу все. Иран ИМЕЕТ право иметь разрабатывать ядерное оружие, перекрывать тот пролив - нет. И т.д. и т.п. Главное же - провокаторы из США, не грозились бы разрушить страны, как то было не раз и не два и не три, эти самые страны и не полезли ядерное оружие делать!
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