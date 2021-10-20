В Киеве придумали "советско-немецкую" войну

В Киеве придумали "советско-немецкую" войну
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Украинским дипломатам, журналистам и представителям власти выпустили специальный глоссарий терминов для борьбы с российской пропагандой

Киевский режим продолжает "декоммунизировать" общественную жизнь украинцев и информационное пространство державы. Еще не до конца поборов памятники времен Российской Империи и СССР, постмайданные вожди взялись за устойчивые термины и понятия, замахнувшись, в частности, на название Великой Отечественной войны.

Современным переписчикам истории в Незалежной кровь из носу нужно добраться до мозгов сограждан и переформатировать их сознание. Для этого Совет национальной безопасности и обороны Украины в тесной компании с силовыми ведомствами, а также при участи администрации президента страны сочинил новый словарь, которым рекомендовано пользоваться властям, дипломатам и СМИ, чтобы противостоять "российской пропагандистской стратегии".

"Глоссарий" придуман "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса". Документ состоит из ряда пунктов, где в первой колонке приводятся "Фейк/клише", а рядом два варианта правильного с точки зрения пропаганды поклонников бандер-шухевичей слова или фразы.

Так, термин Великая Отечественная война упоминается в словаре в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти". Ему взамен предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война".

Кроме того, в графе "Фейк/клише" оказались такие понятия, как Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.

Также украинцам упорно пытаются навязать "в Украине" вместо правильного "на Украине и "на Донбассе" вместо – "в Донбассе", Беларусь вместо Белоруссия (это особо должно порадовать президента Александра Лукашенко или кухарку Светлану Тихановскую), государства Балтии вместо Прибалтика или прибалтийские страны.

Особо прописаны названия Приднепровская Молдавская Республика, Республика Абхазии и Южная Осетия – они превратились в "Приднестровский регион Молдовы", "оккупированная Россией грузинская территория, Абхазия" и "оккупированная Россией в Цхинвальском регионе Грузии".

Источник: СНБО Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Вовка Шилов 0505707696
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Вовка Шилов 0505707696
Они и подыхают ещё очень регулярно и очереди на скотомогильник занимают заранее! У КуКуєві на Байковому кладовищі у вівторок, 19 жовтня, помітили черги із похоронних автобусів. Більшість людей померли через COVID-19 або ускладнення від вірусу.Про це повідомляє Оbozrevatel.За даними видання, кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією. Зокрема біля будівлі крематорію о 15:00 стояло 11 автобусів. Також люди змушені стояти в черзі, щоб оформити потрібні документи."У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення"
Скоро, очень скоро, при таких темпах, весь хохлоСБРОД ПЕРЕДОХНЕТ как бешеные собаки!
Вовка Шилов 0505707696
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Настоящий ОДЕССИТ
Хохлоебы сходят с ума! Хотя и ума-то у них нет. Просто шизо)
Они и подыхают ещё очень регулярно и очереди на скотомогильник занимают заранее! У КуКуєві на Байковому кладовищі у вівторок, 19 жовтня, помітили черги із похоронних автобусів. Більшість людей померли через COVID-19 або ускладнення від вірусу.Про це повідомляє Оbozrevatel.За даними видання, кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією. Зокрема біля будівлі крематорію о 15:00 стояло 11 автобусів. Також люди змушені стояти в черзі, щоб оформити потрібні документи."У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення"
Гость322372
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"Русский мир, Малороссия и Новороссия" - за такие слова сажать надо в тюрьму лет на 10
Гость 123456
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Да. уж....!!!
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлоебы сходят с ума! Хотя и ума-то у них нет. Просто шизо)
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