Экс-президент менял транспорт несколько раз по пути в столицу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог незаконно попасть в Грузию, спрятавшись между ящиками с молочной продукцией. 28 сентября в местный морской порт Поти прибыло судно "Вильнюс", которое следовало из Украины. Оттуда был выгружен прицеп с грузом молочных продуктов, где фигурант в тот момент прятался.

Фура остановилась в зоне ожидания для прохождения регистрации. После оформления грузовик тронулся дальше. Позднее водитель остановился на дороге у легкового авто, в котором сидели два человека. Саакашвили вышел, открыв заднюю дверь автоприцепа, и пересел в ожидавшую его машину.

Экс-президент остановился переночевать в одном из сел Абашского района. Днем он пересел на маршрутку, на которой добрался до деревни Тквири. Там он сел на другой транспорт, с помощью которого и добрался до Тбилиси.

"Примерно в 04:25-04: 30 он прибыл на квартиру, расположенную на улице Эрцо. 1 октября там его задержали правоохранители", – говорится в сообщении прокуратуры республики.

В рамках расследования нескольких уголовных дел, по которым проходит Саакашвили, следствие смогло установить точный маршрут въезда и передвижения фигуранта, изучив сотни видеозаписей, включая те, которые принадлежат частным организациям. Опрошены десятки людей, запрошены данные о сотовых вышках, обслуживающих мобильную связь фигурантов дела, а также их местонахождение.

В настоящее время МВД продолжает заниматься расследованием уголовного дела о незаконном пересечении границы фигурантом.

Сам экс-президент уже пообещал "вышвырнуть из кабинетов" членов правительства Грузии вместе с премьером.