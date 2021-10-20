От Минска потребовали срочных объяснений

МИД Литвы вручил ноту протеста консулу Белоруссии. В официальном сообщении внешнеполитического ведомства указывается, что пограничная служба соседнего государства прямым образом причастна к нарушениям, происходящим на границе.

В публикации министерства иностранных дел говорится о том, что два дня назад в однои из пограничных округов военнослужащий Белоруссии пересек границу чужой страны, проникнув вглубь государственной территории Литвы на несколько метров.

"Сотрудник пограничной службы Белоруссии подошел к знаку государственной границы Литвы № 0133", – говорится в официальном сообщении ведомства в среду.

В связи с произошедшим инцидентом официальный Вильнюс поспешил выразить Минску протест, обратившись к Белоруссии с просьбой о немедленном разъяснении поведения пограничника. Литва также потребовала принять меры для дальнейшего пресечения подобных действий.

МИД Литвы обвинил белорусские власти в усугублении ситуации с миграционным кризисом, которым охвачен Европейский союз. Ведомство уверено, что речь идет об организованных соседями потоками нелегалов. Вместе с тем в министерстве осудили "репрессии против гражданского общества", потребовав освободить из тюрем всех политических заключенных.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержали более четырех тысяч мигрантов. Официальный Вильнюс продолжает обвинять Минск в миграционном кризисе, называя действующую белорусскую администрацию причастной к "гибридной атаке".

Ранее глава ЕП Жозеп Боррель пообещал Минску новые санкции за ситуацию на границе, заявив, что на этот раз Брюссель ударит по "Белавиа".