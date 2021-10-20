Лидер нации указал, где реально находится его дом

Президент Украины Владимир Зеленский обладает всей полнотой власти уже два года, тем не менее все еще не доверяет собственной стране свои личные средства, используя офшоры. Таким образом, глава государства превращает в "лохов" сограждан, которые держат деньги в отечественных банках.

Такую оценку лидеру нации дал украинский юрист, общественный активист и эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко в эфире местного телеканала "Наш", комментируя скандал с "досье Пандоры". По его словам, информация из скандального расследования журналистов свидетельствует о фиаско политики экс-комика.

"Поскольку Зеленский держит свои активы на офшорных счетах, значит, что для него Украина – сафари, он тут охотится, а дом там, где деньги", – заявил эксперт.

По его мнению, президент сам таким поступком создает Незалежной имидж крайне непривлекательного государства, из которого нужно бежать.

Юрист пояснил, что офшорные схемы появляются в случаях, когда гражданин перестает верить своей стране и боится, что его средства будут украдены, зато где-то за границей они сохранятся.

"Ваше величество президент, если вы держите свои деньги там, то тут должны держать деньги только те, кто не могут зарегистрировать офшор? В таком случае, любой умный человек сделает простой вывод: "Только лохи работают на Украине, а все умные люди держат деньги за границей"", – заметил Друзенко.

Эксперт считает, что подобное обстоятельство разрушает любую возможность изменить отношение к Незалежной.

Напомним, в начале октября спонсируемый американским финансистом Джорджем Соросом "Консорциум журналистов-расследователей" обнародовал "досье Пандоры" – материалы о денежных махинациях влиятельных политиков мира, среди которых оказался и Зеленский.

На днях Владимир Александрович без тени стеснения в интервью телеканала ICTV объявил, что офшоры использовались не для отмывания денег, а для структуризации бизнеса. Якобы во времена президентства Виктора Януковича "все так делали", и он так делал до 2019 года.





