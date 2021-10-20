Ряд каналов остаются открытыми, указал эксперт

Несмотря на приостановку российской миссии при НАТО, обе стороны нацелены на сохранение пространства для диалога, среди которых остаются открытыми дипломатические каналы. Такое мнение выразил бельгийский политолог, профессор Левенского католического университета Танги де Вильд.

Специалист заявил, что недавний пример напряженности точно не стоит приписывать к доказательствам приближения нового холодного противостояния – в настоящее время стороны, на взгляд эксперта, нацелены на дипломатический диалог и точно не желают прекращать контакты.

Политолог также выразил уверенность, что посольство Российской Федерации в Бельгии сможет представлять РФ в НАТО, штаб-квартира которого расположена в Брюсселе.

По мнению спикера, крайне важно сохранять двусторонний диалог России с Соединенными Штатами. Не так давно президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Джо Байденом, с которым обсудил в Женеве сокращение вооружения и борьбу с кибернетическими атаками. Таким образом, двусторонний контакт на высоком уровне никуда не делся, и над подобными встречами, помимо Москвы, работают представители западных дипломатических миссий. Однако в военных вопросах подобные дискуссии будут в ближайшее время точно ограничены.

Эксперт, тем не менее, признал, что общение в рамках РФ-НАТО куда предпочтительнее двусторонних встреч. Не исключено, полагает политолог, что в скором времени отношения РФ с Североатлантическим альянсом потеплеют.

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