Дети как агенты влияния: Фонд Сороса продолжает искать лазейки для подрыва России

Дети как агенты влияния: Фонд Сороса продолжает искать лазейки для подрыва России
Джордж Сорос Фото: Maurizio Gambarini / dpa / www.globallookpress.com
Манипулируя склонными к протестным настроениям подростками, противники страны получают исполнителей для своих планов

Американского предпринимателя, одного из богатейших людей на планете Джорджа Сороса не нужно представлять в России. С 1980-х годов его имя здесь широко известно. И несмотря на то, что с 2015 г. его фонд "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ, дело его живет и процветает за счет прикормленных НКО и СМИ.

Недавно на НТВ в рамках программы "ЧП. Расследование" вышел фильм про Сороса "Белый кит". Белый кит для американского бизнесмена – это Россия. Только она оказалась ему неподвластна, поэтому уже три десятилетия он не жалеет денег на свои проекты, цель которых – подорвать страну, устроить в ней хаос и сделать управляемой.

После развала СССР, к которому Сорос приложил руку, по постсоветскому пространству прокатилась волна "цветных" революций. И везде к власти пришли силы, которые получали деньги от американского спонсора.

В Югославии он финансировал оппозиционное движение, которое свергло Слободана Милошевича. "Революция роз" в Грузии, "тюльпановая революция в Киргизии", "оранжевая революция" и "евромайдан" на Украине также связаны с именем Сороса.

"Выгода простая – "марионеточные правительства", которые пришли к власти с помощью Сороса, потом вынуждены компенсировать ему затраты и усилия, но в многократном размере. Грубо говоря, потрачен 1 млрд долларов – в ответ нужно переписать активы на 5 млрд",

– поясняет общественный деятель Антон Цветков.

Что интересно, реализовать эти планы всегда помогали предварительно созданные молодежные организации: в "час икс" они устраивали погромы, драки на акциях протеста, то есть создавали ситуацию контролируемого хаоса. Склонность молодежи к отрицанию, юношеский максимализм удавалось удачно использовать отнюдь не в мирных целях.

Сам Сорос всегда уделял особое внимание подрастающему поколению. В России только на издание учебников его структуры потратили более 100 млн долларов. Конечно, не простых учебников. Информация в них подавалась так, как выгодно Западу. К примеру, в главе про Вторую мировую войну упоминание про Сталинградскую битву занимает пару строк, про капитуляцию Германии – одно предложение. Зато про операцию США в Атлантике целый параграф.

"Конечно, если вырастает поколение, которое учило по соросовским учебникам, что вся история России – это сплошные злодеяния, убийства, то молодые люди не станут ценить такое государство, не пойдут за него воевать",

– поясняет политолог Олег Матвейчев.

После того, как структуры Сороса были признаны нежелательными в РФ, написанные его авторами учебники убрали из российских библиотек. Но нашлись иные лазейки для влияния на детские умы. Например, включенная в реестр иноагентов организация "Мемориал", которая много лет хранит верность заокеанскому благодетелю, проводит исторический конкурс. Официально задача участников – написать сочинение на историческую тему. Но побеждает тот, кому лучше удастся исказить трактовку событий в угоду западным спонсорам, умаляя заслуги России и ее героев. Этому участников специально обучают.

Вообще, дезориентация детей и подростков, искажение понятий в неокрепших умах – весьма действенный способ создать в обществе "правильную прослойку". Для "промывки" мозгов молодежи и навязывания им западных ценностей создается сеть агентов влияния. Преподносится это как международный культурный обмен – активистам предлагают обучение в престижных западных вузах на полном обеспечении, там доходчиво объясняют, что к чему, а при возвращении "дарят" им какое-нибудь медиа для раскручивания выгодных Западу идей.

Одной из таких тем является ЛГБТ-сообщество. Сорос давно лоббирует интересы этой группы. В частности, с помощью постоянных скандалов на эту тему создается негативный образ России в глазах мировой общественности. Другие популярные темы – легализация наркотиков, проституции. И снова целевая аудитория – молодежь, на чьей склонности к протестам так легко сыграть, постепенно поворачивая от вопросов толерантности в любовных отношениях к критике действующей власти и в целом негативному настрою к собственной стране и согражданам.

А дальше – просто. "Накачанные" западными идеями управляемые подростки становятся пушечным мясом при очередных попытках Запада развалить Россию. Пока не получилось. Но, судя по периодическим вбросам в медиапространство откровенно прозападной заказухи, Сорос не оставляет эти попытки.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость321648
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В Украине у Сороса получилось запрячь слабоумную молодь на разрушение собственной страны. Но украинские студенты были детьми социального пролетарского дна и рагульского болота. Это было унавоженная почва из пришлых жлобов и дураков. Молодежь в России другая. Здесь социально-активная молодежь из семей уже среднего класса. Подобных украинцам придурковатых просителей кружевных трусов здесь нет. Развести их на картинки из журналов не получится. Единственные на кого могут подействовать рецепты Сороса, опробованные на Украине, это малые дети из нищих провинциальных слоев. Но они никто и ничто.
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