Армия США проводит учения на Аляске

Как правило, говоря о противостоянии России и НАТО, эксперты обращают внимание в основном на западный фланг нашей страны. Меж тем, американцы считают, что военные действия могут начаться на восточном направлении. Аналитики издания The Drive даже назвали потенциальную цель №1 для российской армии.

Вооруженные силы США проводят военные учения на Аляске. По данным авторов статьи, солдаты отрабатывают способы защиты острова Шемья, расположенное в Тихом океане. Он имеет стратегическое значение для американцев.

На острове, являющемся частью Алеутского архипелага, расположен мощный радар дальнего обнаружения AN / FPS-108 Cobra Dane. В частности, он может покрывать территории Дальнего Востока. Американцы используют его для обнаружения запущенных баллистических ракет.

Шемья играл важную роль во время Холодной войны. На острове был построен крупный военный аэродром и проложена длинная ВПП, оборудованная уникальной системой торможения для самолетов.

По версии аналитиков американского издания, в случае начала боевых действий Россия или Китай попытаются захватить стратегическую территорию США, чтобы оставить инфраструктуру в целостности, или же уничтожат все с помощью крылатых ракет.