В Киеве убеждены, что ВСУ необходимы западным странам

Вступление Украины в НАТО откроет перед странами альянса новые возможности. Об этом заявил советник при офисе президента Незалежной Алексей Арестович.

По его оценке, в техническом плане Украина на все 100% готова быть полноценным членом НАТО. Более того, она превосходит большинство стран альянса по военной мощи.

"После Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО – это – также и новые возможности для НАТО",

– подчеркнул Арестович в эфире телеканала "Наш".

Он не пояснил, чем армия Незалежной лучше Вооруженных сил Германии, Италии, Турции, Канады и прочих стран Североатлантического военного блока. Но подчеркнул, что Киев добивается вступления "не как проситель с протянутой рукой", а как "огромная сила", которая может быть полезна союзникам.

По словам Арестовича, всем стандартам НАТО Украина соответствует, от Запада требуется только "политическое решение", передает Общественная служба новостей.

Ранее в Кремле указали, что принятие Украины в НАТО будет худшим сценарием для развития отношений между Россией и Западом. Это вызвало гневную реакцию киевских властей. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг сам недавно заявил, что "когда-нибудь" Украина станет членом НАТО, но случится это очень не скоро.