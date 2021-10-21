В альянсе опасаются атак в регионах Балтийского и Черного морей

В Брюсселе пройдет саммит с участием руководителей оборонных ведомств государств-членов НАТО. Министры обороны планируют обсудить меры по защите стран, входящих в военно-политический блок, от потенциальной угрозы, якобы исходящей со стороны России.

По данным издания Reuters, встреча военный верхушки НАТО состоится уже сегодня, 21 октября. В повестке совещания – план действий членов Североатлантического альянса в случае "нападения России". Чиновники планируют согласовать меры по противодействию нашей стране.

Новая стратегия НАТО предполагает, что Россия может атаковать военный блок по двум направлениям: в регионах Балтийского и Черного морей. По версии глав оборонных ведомств альянса, наша страна может применить в ходе конфликта ядерное оружие, космические силы или средства цифрового взлома. Однако, официальные лица не настаивают, что нападение вообще может произойти.

В то же время Reuters озвучивает позицию России. В частности, у Москвы нет планов по атаке на государства, входящие в НАТО. Более того, в нашей стране подчеркивают, что именно действия военно-политического союза отрицательно сказываются на ситуации в Европе.

Напомним, ранее издание The Drive называло стратегическую территорию США, которая может стать главной целью России в случае военного конфликта. Американцы опасаются потерять остров Шемья, расположенный в Тихом океане.