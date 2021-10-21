Страны НАТО согласуют план защиты от России

Страны НАТО согласуют план защиты от России
Фото: ru.depositphotos.com
В альянсе опасаются атак в регионах Балтийского и Черного морей

В Брюсселе пройдет саммит с участием руководителей оборонных ведомств государств-членов НАТО. Министры обороны планируют обсудить меры по защите стран, входящих в военно-политический блок, от потенциальной угрозы, якобы исходящей со стороны России. 

По данным издания Reuters, встреча военный верхушки НАТО состоится уже сегодня, 21 октября. В повестке совещания – план действий членов Североатлантического альянса в случае "нападения России". Чиновники планируют согласовать меры по противодействию нашей стране. 

Новая стратегия НАТО предполагает, что Россия может атаковать военный блок по двум направлениям: в регионах Балтийского и Черного морей. По версии глав оборонных ведомств альянса, наша страна может применить в ходе конфликта ядерное оружие, космические силы или средства цифрового взлома. Однако, официальные лица не настаивают, что нападение вообще может произойти.

В то же время Reuters озвучивает позицию России. В частности, у Москвы нет планов по атаке на государства, входящие в НАТО. Более того, в нашей стране подчеркивают, что именно действия военно-политического союза отрицательно сказываются на ситуации в Европе. 

Напомним, ранее издание The Drive называло стратегическую территорию США, которая может стать главной целью России в случае военного конфликта. Американцы опасаются потерять остров Шемья, расположенный в Тихом океане. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Труба 200858
Пожаловаться Ответить
Гость322372
уничтожение. полное уничтожение сегодняшней россии - только это поможет миру
Не будет НАТО и наступит благоденствие в мире и смысла существования нынешней хохляндии не будет.
Труба 200858
Пожаловаться Ответить
Гость322372
уничтожение. полное уничтожение сегодняшней россии - только это поможет миру
хохля разбушевалась не на шутку!
Гость321648
Пожаловаться Ответить
Гость322372
уничтожение. полное уничтожение сегодняшней россии - только это поможет миру
Это кто там в помойке кукарекает от имени всего мира??? Скотинка немытая, дегенерат диванный, нищий отброс из выгребной ямы? Вау. Не захлебнись дерррьмищем, животное.
Гость322372
Пожаловаться Ответить
уничтожение. полное уничтожение сегодняшней россии - только это поможет миру
1
новости партнеров

Пресс-секретарь объяснила опасное поведение Лукашенко в больнице

Во время разгула пандемии президент пренебрег санитарными нормами

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1915 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей