В Евросоюзе потеряли документы для регистрации "Спутника V"

В Евросоюзе потеряли документы для регистрации "Спутника V"
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Экспертиза российской вакцины будет проведена только в первом квартале 2022 года

Европейское агентство лекарственных средств не сможет принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V" в этом году. Об этом сообщает Reuters. 

Вопрос о регистрации препарата временно отложен из-за утери части необходимых документов. В случае, если данные будут получены до конца ноября этого года, экспертиза "Спутника V" будет проведена в первом квартале 2022 года. 

Собеседник издания также отметил, что в таких обстоятельствах вынесение решения  европейским регулятором к концу года "абсолютно невозможно". Ранее ожидалось, что Европейское агентство лекарственных средств, которое начало официальный обзор российской вакцины в марте, примет решение в мае или июне.

Результаты третьей фазы испытаний, которые были опубликованы в авторитетном журнале "Ланцет" в феврале, показали, что российская вакцина эффективна почти на 92 %. Россия позже заявила, что "Спутник V" также на 82% эффективен в борьбе с распространением штамма "Дельта". 

На сегодняшний день препарат одобрен более чем в 70 странах, поэтому источник издания добавил, что нет оснований сомневаться в его эффективности или безопасности. В Европейском союзе же вакцина будет оставаться на стадии постоянного рассмотрения до тех пор, пока не будет получены "достаточные доказательства". 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость323653
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Шаман
Обычный шантаж со стороны ЕС, хотят посмотреть как будут давать газ на зиму. Нужен встречный шантаж, что дескать потеряем газопровод, и найдем только в марте.
Так уже! Путин озвучил предлог, почему не может увеличить транзит через Украину. Мол труба десятки лет не ремонтировалась и может лопнуть. Может да а может нет, поди докажи - эксперимент провести что ли? Классную отмазку придумали, причем вполне правдоподобную :)))
Шаман
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Обычный шантаж со стороны ЕС, хотят посмотреть как будут давать газ на зиму. Нужен встречный шантаж, что дескать потеряем газопровод, и найдем только в марте.
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