Экспертиза российской вакцины будет проведена только в первом квартале 2022 года

Европейское агентство лекарственных средств не сможет принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V" в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос о регистрации препарата временно отложен из-за утери части необходимых документов. В случае, если данные будут получены до конца ноября этого года, экспертиза "Спутника V" будет проведена в первом квартале 2022 года.

Собеседник издания также отметил, что в таких обстоятельствах вынесение решения европейским регулятором к концу года "абсолютно невозможно". Ранее ожидалось, что Европейское агентство лекарственных средств, которое начало официальный обзор российской вакцины в марте, примет решение в мае или июне.

Результаты третьей фазы испытаний, которые были опубликованы в авторитетном журнале "Ланцет" в феврале, показали, что российская вакцина эффективна почти на 92 %. Россия позже заявила, что "Спутник V" также на 82% эффективен в борьбе с распространением штамма "Дельта".

На сегодняшний день препарат одобрен более чем в 70 странах, поэтому источник издания добавил, что нет оснований сомневаться в его эффективности или безопасности. В Европейском союзе же вакцина будет оставаться на стадии постоянного рассмотрения до тех пор, пока не будет получены "достаточные доказательства".