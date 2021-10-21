Переговоры Кабула и Москвы не помогут новым афганским властям стать полноправным игроком на международной арене

Россия не торопится признавать "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) законной властью в Афганистане, но поддерживает с ним активные контакты. На это обратили внимание во Франции. По мнению местных аналитиков, Москва пытается извлечь для себя плюсы из сложившейся ситуации.

Накануне в Москве состоялись переговоры делегации талибов с представителями десяти стран, включая Россию, Китай, Пакистан, государств Центральной Азии и др. Озвученная вслух позиция Россия заключается в том, что мир будет готов признать новую власть в Кабуле легитимной, если талибы докажут свою приверженность правам человека и не позволят сделать Афганистан площадкой для подготовки террористических актов в отношении других стран.

"Российские власти хоть и ведут переговоры с талибами, движение которых запрещено в РФ уже многие годы, но не планируют пока признать их законным правительством Афганистана",

– такой вывод сделала французская Le Monde. При этом ее аналитики пришли к мнению, что, налаживая диалог с талибами и организуя подобные международные мероприятия, Москва преследует собственные интересы.

"С точки зрения России, такие переговоры должны закрепить за ней статус региональной державы, стремящейся к стабильности в Центральной Азии",

– говорится в статье.

Ранее эксперты перечислили угрозы, с которыми может столкнуться Россия после переворота в Афганистане.