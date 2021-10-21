Во Франции догадались о цели контактов России с талибами*

Во Франции догадались о цели контактов России с талибами*
Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / www.globallookpress.com
Переговоры Кабула и Москвы не помогут новым афганским властям стать полноправным игроком на международной арене

Россия не торопится признавать "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) законной властью в Афганистане, но поддерживает с ним активные контакты. На это обратили внимание во Франции. По мнению местных аналитиков, Москва пытается извлечь для себя плюсы из сложившейся ситуации.

Накануне в Москве состоялись переговоры делегации талибов с представителями десяти стран, включая Россию, Китай, Пакистан, государств Центральной Азии и др. Озвученная вслух позиция Россия заключается в том, что мир будет готов признать новую власть в Кабуле легитимной, если талибы докажут свою приверженность правам человека и не позволят сделать Афганистан площадкой для подготовки террористических актов в отношении других стран.

"Российские власти хоть и ведут переговоры с талибами, движение которых запрещено в РФ уже многие годы, но не планируют пока признать их законным правительством Афганистана",

– такой вывод сделала французская Le Monde. При этом ее аналитики пришли к мнению, что, налаживая диалог с талибами и организуя подобные международные мероприятия, Москва преследует собственные интересы.

"С точки зрения России, такие переговоры должны закрепить за ней статус региональной державы, стремящейся к стабильности в Центральной Азии",

– говорится в статье. 

Ранее эксперты перечислили угрозы, с которыми может столкнуться Россия после переворота в Афганистане.

Источник: Le Monde
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость323682
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Гость322372
если бы у бабушки кое что было - она была бы дедушкой. афган это ваша головная боль и одна из причин по которой вашей страны скоро не будет
Это твоей страны скоро не станет, дегенерат <цензура>&ть
Гость323430
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Террористы всех стран до Москвы гоп! В Москве террористами считают только тех кто устраивает теракты против жителей России! Все остальные борцы за свободу, борцы с мировым империализмом! Такая позиция ускорила крах СССР, она же может ускорить крах нынешней многонациональной Российской империи! Титульная нация интенсивно вымирает, а в кремле всем на это глубоко наплевать!
Гость321648
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Гость322372
обосраться - это ваш удел. никто над вами даже не смеется уже. россия это яркий пример как не надо делать
Животное, ты в своем свинарнике вообще разум потерял? Нищий, вонючий, убогий дегенерат, которого давно за человека никто не держит - тупо хрюкает засохшие мантры для дебилофф. Генетические уроды.
Гость321648
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....аналитики пришли к мнению, что, налаживая диалог с талибами и организуя подобные международные мероприятия, Москва преследует собственные интересы...Даже любопытно, а чьи интересы должна преследовать Россия? Понятно чьи интересы преследуют проститутки - своих сутенеров, но не надо путать свой публичный дом с независимыми странами.
Гость322372
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Гость323653
Да нам пофиг был бы Афган, если бы он был скажем в Нормандии. Мы не хотим, чтобы оттуда полезли террористы в Центральную Азию и потом влет к нам доберутся - границы то с ними у нас почти открыты...
если бы у бабушки кое что было - она была бы дедушкой. афган это ваша головная боль и одна из причин по которой вашей страны скоро не будет
Гость323653
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Да нам пофиг был бы Афган, если бы он был скажем в Нормандии. Мы не хотим, чтобы оттуда полезли террористы в Центральную Азию и потом влет к нам доберутся - границы то с ними у нас почти открыты...
Настоящий Одессит
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Лягушатники всех предали, а теперь ноют. Вагнер за них разбирается с преступностью.
Гость322372
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Kl
Сейчас ваша задача не обосраться в шаровары. Прими имодиум, щеневмерлик!
обосраться - это ваш удел. никто над вами даже не смеется уже. россия это яркий пример как не надо делать
Kl
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Гость322372
Террористы приехали в гости к террористам. Сейчас наша задача стравить две банды и пускай они перебьют друг друга.
Сейчас ваша задача не обосраться в шаровары. Прими имодиум, щеневмерлик!
Гость322372
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Террористы приехали в гости к террористам. Сейчас наша задача стравить две банды и пускай они перебьют друг друга.
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