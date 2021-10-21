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Кристина Тимановская продолжает расплачиваться за критику белорусских тренеров во время Олимпийских играх в Токио. Похоже, что терпение спортсменки достигло своего предела, потому что накануне в ее социальных сетях появился пост, в котором она рассказала о травле и ответила злопыхателям.
"Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я – подстилка, иуда",
– написала Тимановская, добавив, что никогда прежде не встречалась с таким шквалом негатива.
При этом бежавшая в Польшу легкоатлетка не понимает, за что именно ее критикуют, ведь, по ее словам, она просто высказалась о халатном отношении тренеров к спортсменам и их подготовке к Играм в Токио.
Тимановская уверена, что свою родину она не предавала. Напротив, спортсменка считает, что это белорусское правительство предало своих граждан. В конце поста легкоатлетка пожелала своим обидчикам обратиться за психологической помощью или заняться спортом. Якобы это должно открыть им глаза на происходящее в стране.
Правда, верить в такой исход Тимановская отказывается.
"Ведь вы – рабы! Вам не нужна конкурентная работа, не нужны лишние телодвижения, вы не способны выбирать",
– закончила спортсменка.
Ранее Тимановская резко высказалась о спорте в Белоруссии.
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