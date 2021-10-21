Легкоатлетка Тимановская заявила о предательстве граждан Белоруссии собственным правительством

Легкоатлетка Тимановская заявила о предательстве граждан Белоруссии собственным правительством
Кристина Тимановская. Фото: www.instagram.com / kristi_timanovskaya/
Бежавшая в Польшу спортсменка считает все обвинения безосновательными

Кристина Тимановская продолжает расплачиваться за критику белорусских тренеров во время Олимпийских играх в Токио. Похоже, что терпение спортсменки достигло своего предела, потому что накануне в ее социальных сетях появился пост, в котором она рассказала о травле и ответила злопыхателям. 

"Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я – подстилка, иуда", 

– написала Тимановская, добавив, что никогда прежде не встречалась с таким шквалом негатива. 

При этом бежавшая в Польшу легкоатлетка не понимает, за что именно ее критикуют, ведь, по ее словам, она просто высказалась о халатном отношении тренеров к спортсменам и их подготовке к Играм в Токио. 

Тимановская уверена, что свою родину она не предавала. Напротив, спортсменка считает, что это белорусское правительство предало своих граждан. В конце поста легкоатлетка пожелала своим обидчикам обратиться за психологической помощью или заняться спортом. Якобы это должно открыть им глаза на происходящее в стране. 

Правда, верить в такой исход Тимановская отказывается. 

"Ведь вы – рабы! Вам не нужна конкурентная работа, не нужны лишние телодвижения, вы не способны выбирать", 

– закончила спортсменка. 

Ранее Тимановская резко высказалась о спорте в Белоруссии. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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