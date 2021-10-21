Россия ответит на вступление Украины в НАТО – МИД

Россия ответит на вступление Украины в НАТО – МИД
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва следит за каждым действием Запада в этом направлении

Членство Украины в НАТО повлечет опасные последствия, Россия на этот шаг непременно отреагирует. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поддерживает стремление Киева присоединиться к Североатлантическому военному альянсу. В Москве подтвердили, что регулярно слышат подобные высказывания от представителей стран НАТО и даже видят их отражение в различных документах альянса. Но пока воздерживаются от ответа.

"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги",

– пояснил дипломат в комментарии РИА "Новости". При этом свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО Москва довела до сведения всех сторон четко и недвусмысленно. Соответственно, и Брюссель, и Киев должны понимать, что любой шаг в этом направлении не обойдется без последствий.

На этой неделе министр обороны США нанес визит на Украину. Он обвинил Россию в войне в Донбассе и пообещал защиту территориальной целостности Незалежной.

На этом фоне советник президента Украины Алексей Аретович заявил, что технически страна абсолютно готова к вступлению в НАТО, и пояснил, почему Запад выиграет от этого решения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость321648
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Украина - страна проститутка. Она не является независимым субьектом права. Хватит с ней кукарекать.Давно пора цацкаться с этими дегенератами.
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