Судьбу Варшавы определит предстоящий саммит

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер допустил, что в скором времени Польша может быть исключена из состава Европейского союза. Такой сценарий возможен, если Варшаве и Брюсселю не удастся достигнуть компромисса в вопросе применения права.

Напомним, что Польша настаивает на приоритете национального законодательства над правом ЕС.

Во многом судьба восточноевропейского государства сейчас зависит от саммита ЕС, который пройдет с 21 по 22 октября. Вебер подчеркнул, что в ходе встречи сторонам предстоит обсудить этот вопрос и найти компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны и положит конец правовому спору между Варшавой и Брюсселем.

"Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета",

– добавил лидер Европейской народной партии.

Вебер призвал Евросовет не бояться дебатов, которые могут развернуться в ходе саммита. Подводя итог, политик подчеркнул, что в том случае, если у сторон правового спора договориться не получится, то Польше придется выйти из состава интеграционного объединения "через черный ход".

Масла в огонь подлила также Франция, которая заявила о возможных санкциях в отношении Польши из-за решения о верховенстве польского права над законодательством Евросоюза, пишет РИА ФАН. Меры могут быть разного характера, в том числе и финансовыми, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в эфире LCI.

Ранее немцы выступили с призывом выгнать Польшу и Венгрию из ЕС после того, как Конституционный суд признал верховенство польской конституции над законами ЕС.