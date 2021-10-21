В Европарламенте заявили о вероятном выходе Польши из ЕС в ближайшее время

В Европарламенте заявили о вероятном выходе Польши из ЕС в ближайшее время
Фото: depositphotos.com
Судьбу Варшавы определит предстоящий саммит

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер допустил, что в скором времени Польша может быть исключена из состава Европейского союза. Такой сценарий возможен, если Варшаве и Брюсселю не удастся достигнуть компромисса в вопросе применения права. 

Напомним, что Польша настаивает на приоритете национального законодательства над правом ЕС. 

Во многом судьба восточноевропейского государства сейчас зависит от саммита ЕС, который пройдет с 21 по 22 октября. Вебер подчеркнул, что в ходе встречи сторонам предстоит обсудить этот вопрос и найти компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны и положит конец правовому спору между Варшавой и Брюсселем. 

"Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета", 

– добавил лидер Европейской народной партии. 

Вебер призвал Евросовет не бояться дебатов, которые могут развернуться в ходе саммита. Подводя итог, политик подчеркнул, что в том случае, если у сторон правового спора договориться не получится, то Польше придется выйти из состава интеграционного объединения "через черный ход". 

Масла в огонь подлила также Франция, которая заявила о возможных санкциях в отношении Польши из-за решения о верховенстве польского права над законодательством Евросоюза, пишет РИА ФАН. Меры могут быть разного характера, в том числе и финансовыми, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в эфире LCI. 

Ранее немцы выступили с призывом выгнать Польшу и Венгрию из ЕС после того, как Конституционный суд признал верховенство польской конституции над законами ЕС. 

Источник: RND ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость323063
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Во хохлы обрадуются, сколько мест освободится мыть унитаза в Европе.
Гость322854
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"Глава Европейской народной партии Манфред Вебер допустил, что в скором времени Польша может быть исключена из состава Европейского союза." -
Быстрее бы!!! С нетерпением ждём появления "Усраины-2"! Круто курррваляндию нагнули - или продолжаете жить на дотации, но по законам ЕС, либо самостийность, но с голой }I{опой!!! :)))
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