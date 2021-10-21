Минск нашел способ помочь Брюсселю

На данный момент ситуация в европейских государствах оставляет желать лучшего: один кризис усугубляется другим. Европейцы сильно страдают из-за взлета стоимости энергоресурсов, а также очень переживают из-за мощного наплыва мигрантов. Белоруссия готова помочь европейским товарищам решить одну из этих проблем.



Минская администрация разработала стратегию по решению сложностей с беженцами. Руководство страны предлагает Европейскому союзу создать некий черный список государств. Попавшие в опальный перечень страны должны будут смириться с жесткими ограничениями Минска – их гражданам запретят прилетать на территорию Белоруссии.

Такую информацию профильные эксперты опубликовали на официальном сайте Департамента по авиации Белоруссии. Минские власти считают, что благодаря появлению черного списка вопрос с нелегальными мигрантами удастся урегулировать.

Минск предлагает Брюсселю сообща решить, граждане каких государств не смогут использовать авиационный транспорт для прибытия на белорусскую территорию. В Департаменте пообещали разместить перечень в общем доступе после того, как европейцы озвучат свои пожелания по странам.

Представители ведомства подчеркнули, что такое решение будет более справедливым, чем бесконечное введение санкций против Минска и обвинение страны в организации канала нелегальной миграции.

К слову, истерия вокруг европейских рубежей дошла до абсурда. Недавно Литва обвинила белорусского пограничника в нарушении своих границ из-за того, что он углубился на "запретную" территорию на несколько метров.