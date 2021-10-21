Белоруссия сделала предложение Европе по решению миграционного кризиса

Белоруссия сделала предложение Европе по решению миграционного кризиса
Фото: Hatim Kaghat / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Минск нашел способ помочь Брюсселю

На данный момент ситуация в европейских государствах оставляет желать лучшего: один кризис усугубляется другим. Европейцы сильно страдают из-за взлета стоимости энергоресурсов, а также очень переживают из-за мощного наплыва мигрантов. Белоруссия готова помочь европейским товарищам решить одну из этих проблем.

Минская администрация разработала стратегию по решению сложностей с беженцами. Руководство страны предлагает Европейскому союзу создать некий черный список государств. Попавшие в опальный перечень страны должны будут смириться с жесткими ограничениями Минска – их гражданам запретят прилетать на территорию Белоруссии.

Такую информацию профильные эксперты опубликовали на официальном сайте Департамента по авиации Белоруссии. Минские власти считают, что благодаря появлению черного списка вопрос с нелегальными мигрантами удастся урегулировать.

Минск предлагает Брюсселю сообща решить, граждане каких государств не смогут использовать авиационный транспорт для прибытия на белорусскую территорию. В Департаменте пообещали разместить перечень в общем доступе после того, как европейцы озвучат свои пожелания по странам.

Представители ведомства подчеркнули, что такое решение будет более справедливым, чем бесконечное введение санкций против Минска и обвинение страны в организации канала нелегальной миграции.

К слову, истерия вокруг европейских рубежей дошла до абсурда. Недавно Литва обвинила белорусского пограничника в нарушении своих границ из-за того, что он углубился на "запретную" территорию на несколько метров.

Источник: Департамент по авиации Белоруссии ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость319954
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Топорный и примитивный развод предлагают белорусские чиновники, а главная идея - контакты на уровне ведомств соответствующих, после которых эти чиновники будут говорить, что мол вы с нами переговоры ведёте, значит легитимными признаёте, ну и отчитаются эти белорусские чиновники наверх об этом шаге. Хотя все прекрасно понимают, что решение о том, кого пускать, а кого нет на территорию Беларуси будет приниматься одним человеком на основании тараканов в голове этого человека.
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