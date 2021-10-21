Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления России на европейской конференции

Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления России на европейской конференции
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Валентина Матвиенко успела только встать за трибуну

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда слово взяла Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Спикер Совета Федерации успела только выйти на трибуну, после чего делегации демонстративно покинули зал. 

Напомним, что Европейская конференция глав парламентов проходит в Греции. Мероприятие продлится три дня: с 20 по 22 октября. Российскую делегацию в Афинах возглавляет Валентина Матвиенко. 

Конференция проводится под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ожидается, что спикер СФ будет участвовать в открытии мероприятия. Также Матвиенко выступит с докладом на тему "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги". 

В течение этих трех дней представительница РФ планирует встретиться с председателем греческого парламента. Также Матвиенко пересечется с лидерами делегаций других стран. 

В состав делегации также вошли вице-спикер Совфеда Константин Косачев, Григорий Карасин, Сергей Кисляк и Инна Святенко. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость323708
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Grumbler
Сколько тут уже кремлеботов отметилось... Вероятно приплачивают. Только вот правду не скрыть: посралась Россия со всеми, с кем смогла. Точнее, не Россия, а те, кто ее возглавляет, но суть не меняется. Не все страны в мире плохие, а одна Россия хорошая. Как там у Жванецкого: "может в консерватории подправить что-то надо?".
Ты ХоХолбот?
Stipan R.
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Неужели государства 'почетных' людей оторвались от российского газа , нефти, электричества и отключили связь с российскими дорогами и железной дорогой?
Grumbler
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Сколько тут уже кремлеботов отметилось... Вероятно приплачивают. Только вот правду не скрыть: посралась Россия со всеми, с кем смогла. Точнее, не Россия, а те, кто ее возглавляет, но суть не меняется. Не все страны в мире плохие, а одна Россия хорошая. Как там у Жванецкого: "может в консерватории подправить что-то надо?".
Гость320764
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"Делегации Польши и стран Балтии " РФ меньше нужно перед ними заискивать, тогда просить будут о встрече...
Гость320386
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Ну что с них взять- недотраны!
Гость322770
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Гость321574
да что такое, по симпатичнее женщин в России нет что ли, какую то тетку с опухшим лицом выставили, конечно несколько стран сразу покинули зал
ну так сама геть на трибуну, милашка
Гость321574
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да что такое, по симпатичнее женщин в России нет что ли, какую то тетку с опухшим лицом выставили, конечно несколько стран сразу покинули зал
Гость321648
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Проститутки изобразили невинность?
Гость320692
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Разваливающиеся и нечего для мира не значащие страны покинули заседание. Демонстративно. Ну что с них взять.
Гость321971
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И воздух в зале сразу стал чище!!!
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