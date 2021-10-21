Претензии Киева по Черному морю объяснили альтернативной реальностью

Претензии Киева по Черному морю объяснили альтернативной реальностью
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеЭксперт озвучил причины падения рейтинга Зеленского
Проблема Незалежной в том, что она отказывается признавать очевидные факты

Украинские власти, призывая мировое сообществе восстановить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, намеренно вводят всех в заблуждение. На это указал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что возобновление безопасного судоходства в акваториях Черного и Азовского морей должно стать приоритетом международного сообщества. При этом он указал, что Крым и прилегающие к нему морские просторы – это территория Украины.

"У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью",

– прокомментировал ситуацию Чегринец. Он сообщил, что судоходство в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе организовано в соответствии с международным и российским законодательством. В этом легко могут убедиться судовладельцы и экипажи кораблей, которые заходят в крымские порты.

"Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы",

– подчеркнул Чегринец в комментарии РИА "Новости".

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба пригрозил "задавить" Россию в европейском суде по инциденту в Керченском проливе. В Москве в ответ напомнили, насколько лояльно отнеслись к участникам провокации, и выразили сожаление, что урок не пошел Киеву впрок.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Хохлоебы сцыкуны. Сами ничего не могут (боятся) и просят всех заступиться за шизофреников по жизни.
1
новости партнеров

Россия ответит на вступление Украины в НАТО – МИД

Москва следит за каждым действием Запада в этом направлении

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1916 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей