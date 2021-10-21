Матвиенко оценила уход нескольких делегаций во время своего выступления в Европе

Матвиенко оценила уход нескольких делегаций во время своего выступления в Европе
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Председатель Совета Федерации не смогла найти объяснение поведению коллег

Валентина Матвиенко прокомментировала хамское поведение делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления. 

Глава Совета Федерации отметила, что не обратила на это внимания.

"Я когда выступала, зал видела. Битком полный зал. Видела реакцию коллег. Они поаплодировали по итогам моего выступления. Я, честно говоря, даже не заметила", 

– призналась глава российской делегации. 

Так или иначе, объяснить демарш Польши и стран Балтии Матвиенко не смогла. Изначально она предположила, что кому-то, возможно, потребовалось срочно помыть руки. После она добавила, что если это было сделано намеренно, то по таким поступкам можно судить об уровне дипломатической и политической культуры. В этом случае она напрочь отсутствует, пояснила председатель Совфеда. 

Также Матвиенко пожурила иностранных коллег за то, что в такое непростое для всего мира время, когда во многих странах бушует пандемия, некоторые делегации умудряются пытаться "кому-то что-то продемонстрировать". 

В конце своего комментария политик попросила не масштабировать эту историю, поскольку уверена, что на этот неприятный инцидент обратили внимание только журналисты. 

 

 

Напомним, что Польша и страны Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров сразу после того, как Матвиенко вышла на трибуну. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Анти-Навальнистка Активистка
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Вот же-ж называются Европейские Демократии- просто открыто публично в наглую унижают оплёвывают позорят да просто вытирают ноги о Путинскую ставленницу лживую лизоблюдку главу Совфеда Матвиенко, а сами в то же время расхваливают лжеца лицемера мошенника вымогателя лжеоппозиционера Навального да ещё и присуждают этому подлецу и негодяю Сахаровскую премию, ну как так можно?-ведь это сплошное открытое двуличие и лицемерие, а пресс-секретарь Путина Песков естественно прав, говоря что это полнейшая несправедливость когда какому-то уголовнику-рецидивисту иноагенту экстремисту вору типичному московск
Анти-Навальнистка Активистка
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а пресс-секретарь Путина Песков естественно прав, говоря что это полнейшая несправедливость когда какому-то уголовнику-рецидивисту иноагенту экстремисту вору типичному московскому халявщику-паразиту Навальному присуждают всякие Сахаровские премии а президенту Путину в то же время всегда вообще ничего! Ну это же наглость в чистейшем виде!
Анти-Навальнистка Активистка
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Ну присудили бы Путину хотя бы что-нибудь ну хоть ту же жалкую Пулитцеровскую премию за всю Путинскую «писанину» да хотя бы того же «вшивого» Оскара бы дали Путину за всё его многолетнее актёрство и публичные выступления, да хоть бы какую-нибудь простецкую занюханную Нобелевку присудили бы Путину, да даже хотя бы Международным Трибуналом в Гааге присудили бы Путину хоть что-нибудь и то было бы интереснее всё-таки какая-никакая но была бы известность и популярность у Путина, а то получается везде и во всём Путину всегда только полный облом, как говорится- «Бедному Ванюшке всегда камушки»
Гость320623
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После делегации из России полдня проветривали помещение
Гость323723
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не велика потеря... ушли самые бесполезные, ничего не стоящие, делегации :)
Гость322372
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"Я, честно говоря, даже не заметила" - еще бы заметить. там туман стоял спиртовой вокруг нее. :)))
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