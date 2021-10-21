Смена власти в Чехии сместит баланс сил в ЕС против России

Смена власти в Чехии сместит баланс сил в ЕС против России
Фото: Jaroslav Svoboda / CTK / www.globallookpress.com
Без взвешенной политики Земана Прага присоединится к сонму оголтелых русофобов

Намерение чешских парламентариев провести "ревизию" отношений с Россией означает, что баланс сил внутри Евросоюза среди противников и сторонников сотрудничества с Москвой качнулся в антироссийскую сторону. На это указал глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Но прошедших недавно выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил "Вместе". Она объединилась с другими либералами, чтобы получить парламентское большинство и сформировать правительство. Помешать этому процессу пытался президент Милош Земан, однако сейчас он находится в больнице, и депутаты настаивают на его отстранении от власти под предлогом недееспособности.

Тем временем либералы уже анонсируют новый политический курс Праги, продвигая прозападную повестку. Если они смогут получить подконтрольное себе правительство и сместить президента, ничего хорошего отношениям России с Чехией и с ЕС в целом это не принесет.

"Вероятно, Прага будет выступать с критическими заявлениями в адрес Москвы, чем несколько повысит значимость своего голоса в Евросоюзе",

– приводит "Взгляд" прогноз политолога. Он отметил, что Чехия и раньше была не очень-то самостоятельная во многих вопросам, так как должна была следовать общеевропейскому курсу. Но все же Земан старался придерживаться объективной позиции в отношении Москвы. Теперь Прага присоединится к сонму антироссийских голосов в ЕС.

"Смена коалиции означает еще большее смещение баланса сил внутри Евросоюза в сторону государств, критически настроенных в отношении России",

– высказался Андрей Кортунов.

Ранее в Праге призвали остальных членов ЕС единым фронтом выступить против  Москвы из-за энергетического кризиса в Европе. Хотя даже западные эксперты признают, что причиной проблем стали собственные ошибки европейцев.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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