Политолог рассказал о провокациях Лукашенко против России

Политолог рассказал о провокациях Лукашенко против России
Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Эксперт обозначил "единственный шанс выживания" для президента Белоруссии

Не так давно в Белоруссии был задержан журналист местного бюро редакции "Комсомолкой правды" Геннадий Можейко. Эта проблема сегодня обсуждается между двумя государствами на высшем уровне. Меж тем, наш коллега продолжает ожидать решения суда в СИЗО. Политолог Виталий Шкляров уверен, что корреспондент КП стал заложником властей.

В эфире радио "Эхо Москвы" эксперт подчеркнул, что брать заложников – это обычная практика для режима президента Александра Лукашенко. Он привел в пример истории с другими журналистами из России и США. По словам политтехнолога, подобным образом власти Белоруссии "зачищают медийное поле". Эксперт не исключил, что действующий режим хочет, чтобы в республики работали только государственные СМИ. 

"Лукашенко до сих пор в бункере, в окопанной своей крепости и сдаваться не собирается", – иронизировал Шкляров.

Политолог отметил, что президент Белоруссии совершает провокации против России и западных стран, а также "увеличивает градус репрессий" умышленно. По мнению эксперта, такое поведение является "единственным шансом выживания" даже не правящего режима, а самого Лукашенко.

Напомним, ранее писатель Виктор Шендерович заявил, что исторически Александр Лукашенко обречен. Российский публицист прокомментировал действия противников белорусского режима.

Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров
По теме

Россия ответит на вступление Украины в НАТО – МИД

Москва следит за каждым действием Запада в этом направлении

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1916 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей