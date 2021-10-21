Эксперт озвучил причины падения рейтинга Зеленского

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Рейтинг Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Так, возглавляемая президентом партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующие позиции в рейтинге популярности. Эксперт Игорь Шатров объяснил причины этой тенденции.
"Украинцы очень быстро очаровываются своими лидерами-политиками, которые много чего им обещают, а потом также очень быстро разочаровываются",
– рассказал эксперт в разговоре с "Радио 1", добавив, что похожая ситуация была и с Петром Порошенко.
Политолог также добавил, что при Зеленском на Украине ничего не изменилось. Это и объясняет, что жители Незалежной вновь начали симпатизировать Порошенко. Тем более, что надежды украинцев на нормализацию отношений с Россией нынешнему главе страны оправдать не удалось.
Ранее Зеленский активами в офшорах показал, кто держит деньги на Украине.
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