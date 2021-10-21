Эксперт озвучил причины падения рейтинга Зеленского

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Обещания украинского президента сыграли с ним злую шутку

Рейтинг Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Так, возглавляемая президентом партия "Слуга народа"  впервые с 2019 года потеряла лидирующие позиции в рейтинге популярности. Эксперт Игорь Шатров объяснил причины этой тенденции. 

"Украинцы очень быстро очаровываются своими лидерами-политиками, которые много чего им обещают, а потом также очень быстро разочаровываются",

– рассказал эксперт в разговоре с "Радио 1", добавив, что похожая ситуация была и с Петром Порошенко. 

Политолог также добавил, что при Зеленском на Украине ничего не изменилось. Это и объясняет, что жители Незалежной вновь начали симпатизировать Порошенко. Тем более, что надежды украинцев на нормализацию отношений с Россией нынешнему главе страны оправдать не удалось.

Ранее Зеленский активами в офшорах показал, кто держит деньги на Украине. 

Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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