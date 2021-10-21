Поздравивший Путина депутат Рады пожаловался на затравивших его аферистов

Поздравивший Путина депутат Рады пожаловался на затравивших его аферистов
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Парламентариий сообщил, что по-прежнему "в атаке"

В Сети появилась информация о том, что депутат Верховной рады Илья Кива, не так давно заработавший нападки в свой адрес за поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, исключен из партии "Оппозиционная платформа". Однако позднее парламентарий сам опроверг это сообщение.

Журналисты сообщили, что представитель ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший глава администрации Зеленского Сергей Левочкин решили исключить парламентария из рядов партии. Однако позже Кива опубликовал заявление о том, что новость не соответствует реальности. По словам депутата, к распространению недостоверной информации причастны аферисты, уличенные в ряде преступлений как перед самой "Оппозиционной платформой", так и перед законом.

"Я в строю, в ОПЗЖ, на острие атаки. И так будет всегда", – заявил Кива в обращении к подписчикам.

Чуть позже в Сети появилось видеобращение Кивы и его соратника по "Оппозиционной платформе" Вадима Рабиновича. Оба парламентария опровергли слухи об исключении Кивы из фракции.

"Ну что, вредоносные? Кого вы хотите исключить из партии? Киву?" – с иронией поинтересовался Рабинович.

Напомним, не так давно Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, вызвав крайне негативную реакцию со стороны некоторых представителей украинской общественности и политических блоков. Парламентарий рассказал, что Служба безопасности Украины начала заниматься выявлением "контактов с Россией", а также вознамерилась устроить проверку на наличие у него гражданства Российской Федерации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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