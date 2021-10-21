Украине грозит крах из-за текущих цен на газ - депутат "Оппозиционной платформы"

Украине грозит крах из-за текущих цен на газ - депутат "Оппозиционной платформы"
Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Местная администрация не имеет никакой стратегии, считают в партии

Стоимость энергоносителей в настоящее время непосильна для украинских предприятий. Последние не в состоянии расплатиться за ЖКУ. Таким образом, значительная часть местного бизнеса находится под ударом, заявил представитель "Оппозиционной платформы" Виктор Черный.

Текущая ситуация на рынке энергетики, уверен парламентарий, может привести к подрыву украинского суверенитета, а также экономики страны. Черный сообщил, что, по ряду имеющихся у него данных, большой процент использующих газ украинских предприятий не в состоянии платить по 50 гривен (примерно 135 рублей – прим. ред.) за кубометр в рамках сформированного тарифа.

Принятый недавно Верховной радой бюджет на следующий год лишь усугубляет ситуацию – в проекте не заложен рост, не хватит средств даже на "проседание". Грозящий миру в 2022 году кризис крайне губителен для Украины – политическое руководство страны не имеет четкого экономического курса и реализует лишь поставленные внешними кураторами задачи. У действующей государственной администрации, добавил представитель "Оппозиционной платформы", отсутствует стратегия по выходу из ситуации.

Положение, считает Черный, можно исправить: в стране имеются собственные газовые запасы, которые нужно отдавать населению по ранее установленной цене.

Ранее в "Операторе ГТС Украины" заявили, что запуск "Северного потока – 2" грозит государству уничтожением местной газотранспортной системы, а также будущему транзиту водорода в страны Европейского союза.

Источник: ОПЗЖ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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