США готовы ввести серьезные санкции против союзника по НАТО

Решение Анкары закупить в России вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" ставит под угрозу и без того слабую турецкую экономику. Об этом заявил бывший посол Турции в США Шюкрю Элекдаг.

Вероятность того, что Вашингтон ответит на новые поставки С-400 санкциями в отношении Анкары, весьма велика. Ранее стороны уже обменялись жесткими заявлениями на эту тему. Но потом Турция подняла вопрос о закупках в США новых истребителей, что наверняка усугубит ситуацию, полагает экс-посол.

Он напомнил, что в Белом доме четко дали понять: пока вопрос с С-400 не снят с повестки дня, сотрудничество Турции и США невозможно. Следовательно, на запрос Анкары поступит отказ, и она сможет использовать это как предлог для сближения с Россией: дескать, раз союзник по НАТО не обеспечивает потребности республики в деле обороны, приходится обращаться к РФ.

"Такое развитие событий имело бы разрушительные последствия для чрезвычайно хрупкой турецкой экономики",

– приводит издание Sözcü мнение Элекдага. По его прогнозу, в ответ на поставки второй партии С-400 США введут санкции, которые парализуют экономику Турции. Более того, это неизбежно приведет к окончательному подрыву отношений двух стран, что может вылиться в выход Турции из НАТО. В этом случае под угрозой окажется и внешняя безопасность республики, предупреждает дипломат.

О том, что Анкара решила дополнительно купить у РФ С-400, стало известно в августе 2021 год. А после визита в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество РФ и Турции будет гораздо шире.