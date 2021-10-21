Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вполне ожидаемо представила негативную оценку в рамках процедуры сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2". Свою позицию регулятор разместил на официальном сайте.

В компании в стотысячный раз объявили о рисках безопасности поставок газа в страны-члены Евросоюза, включая Польшу, связанные с запуском новой балтийской магистрали.

"Вопреки заявлению Nord Stream 2 AG, ее трубопровод не создает дополнительных маршрутов поставок в Европу, а предназначен для обхода традиционных маршрутов поставок с восточного направления через Польшу и Украину", – считают в PGNiG.

Кроме того поляки указывают на то, что Nord Stream 2 AG находится под контролем доминирующего поставщика, что также оказывает значительное влияние на безопасность энергопоставок в ЕС.

"Предположение о возможности обеспечения дополнительных поставок газа только по "Северному потоку-2" является проявлением давления на продолжающийся процесс сертификации и доказывает, что проект мотивирован желанием избежать текущих транзитных маршрутов", – заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

По его мнению, из-за неиспользованной пропускной способности уже существующих газопроводов "СП-2" вовсе не нужен для увеличения поставок голубого топлива в страны ЕС. Топ-менеджер подчеркнул, что сложившаяся сейчас ситуация на газовом рынке континента свидетельствует, насколько серьезна угроза безопасности прокачки сырья в рамках проекта "Северный поток-2".

В компании отметили, что анализ влияния на безопасность энергоснабжения в Евросоюзе и в отдельных государствах объединения является одним из элементов процедуры сертификации. Данную оценку проводит BMWi (Федеральное министерство экономики и энергетики Германии), которое обязано представить свое заключение до 8 декабря 2021 года, говорится в релизе.

Напомним, накануне стало известно, что к процессу сертификации собралась подключиться вторая украинская компания – "Оператор ГТС Украины". Ранее такое желание выразил "Нафтогаз". Можно с точностью до слова предположить, что обе компании выдадут ровно такое же заключение, как поляки. Затем они туда все и впряглись.

