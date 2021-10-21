Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"

Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вполне ожидаемо представила негативную оценку в рамках процедуры сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2". Свою позицию регулятор разместил на официальном сайте.

В компании в стотысячный раз объявили о рисках безопасности поставок газа в страны-члены Евросоюза, включая Польшу, связанные с запуском новой балтийской магистрали.

"Вопреки заявлению Nord Stream 2 AG, ее трубопровод не создает дополнительных маршрутов поставок в Европу, а предназначен для обхода традиционных маршрутов поставок с восточного направления через Польшу и Украину", – считают в PGNiG.

Кроме того поляки указывают на то, что Nord Stream 2 AG находится под контролем доминирующего поставщика, что также оказывает значительное влияние на безопасность энергопоставок в ЕС.

"Предположение о возможности обеспечения дополнительных поставок газа только по "Северному потоку-2" является проявлением давления на продолжающийся процесс сертификации и доказывает, что проект мотивирован желанием избежать текущих транзитных маршрутов", – заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

По его мнению, из-за неиспользованной пропускной способности уже существующих газопроводов "СП-2" вовсе не нужен для увеличения поставок голубого топлива в страны ЕС. Топ-менеджер подчеркнул, что сложившаяся сейчас ситуация на газовом рынке континента свидетельствует, насколько серьезна угроза безопасности прокачки сырья в рамках проекта "Северный поток-2".

В компании отметили, что анализ влияния на безопасность энергоснабжения в Евросоюзе и в отдельных государствах объединения является одним из элементов процедуры сертификации. Данную оценку проводит BMWi (Федеральное министерство экономики и энергетики Германии), которое обязано представить свое заключение до 8 декабря 2021 года, говорится в релизе.

Напомним, накануне стало известно, что к процессу сертификации собралась подключиться вторая украинская компания – "Оператор ГТС Украины". Ранее такое желание выразил "Нафтогаз". Можно с точностью до слова предположить, что обе компании выдадут ровно такое же заключение, как поляки. Затем они туда все и впряглись.

Источник: PGNiG ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость322312
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СП-2 угрожает лишь бюджетам некоторых русофобских стран-транзитёров, паразитирующих на трубопроводе, построенным тем самым СССР, который их вскормил, восстановил и оживил после второй мировой. Такие вот они, эти "общеевропейские ценности"...
Гость 361802
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А министр экономики Маргарете Шрамбек, в четверг выступила за скорейший запуск СП-2 . Это партнёры Газпрома уже 50 лет, и что там вякает в польше мало кого интересует в ЕС.
М
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мнение гиен и территории левинских очень важны для европы
обязательно учтут их мнение
123
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Да нугнут этих поляков или вып%здят, к гадалке не ходи
Гость322803
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Гость322372
Вполне ожидаемо. И вполне оправдано. СП-2 будут добивать и добьют
Ну поленьев послушают, а поступят как надо, умник. Зря что ли строили, чтобы всякие пшеки и хохлы тем более, которых это дело вообще не касается свои хотелки выдвигали!
Гость322372
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Вполне ожидаемо. И вполне оправдано. СП-2 будут добивать и добьют
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