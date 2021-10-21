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Москве не следует отвечать симметрично Праге на новую программу правящей коалиции Чехии, предусматривающей ревизию отношений с Россией и КНР. В частности, в Республике хотят принять так называемый "закон Магнитского".
Свою точку зрения на возможную полную заморозку отношений между РФ и Чехией высказал врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов в комментарии для телеканала "360".
Он заметил, что в настоящее время между Москвой и Прагой и так сложный диалог, поэтому не нужно отвечать на новую программу коалиции.
"Это приведет только к дальнейшей эскалации проблем. Страна, которая традиционно нам была близка, становится в ряд наших главных противников. Если мы начнем симметрично отвечать, ухудшим базу для будущих поколений", – подчеркнул Кузнецов.
Напомним, 8 и 9 октября состоялись выборы в парламент Чехии. Победу в них одержали три либеральные партии, объединенные в коалицию "Вместе", руководитель которой Петр Фиала в ходе предвыборной кампании дал понять, что готов ужесточить антироссийские санкции и пойти на полную заморозку отношений с Москвой. Он обещал действовать в отношении России с позиции силы, в частности, легализовать поставки оружия на Украину.
Сейчас в Республике идет процесс устранения от власти находящегося на больничной койке президента страны Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша, которых местные националисты обвиняют в пророссийской позиции.
Об антимосковских настроениях коалиции "Вместе" ранее высказался
глава Российского совета по международным
делам Андрей Кортунов.
По его мнению,
планы чешских парламентариев провести
"ревизию" отношений с РФ означают, что баланс сил внутри
ЕС среди противников и сторонников сотрудничества с Москвой качнулся в
антироссийскую сторону.
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