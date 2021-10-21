Москве посоветовали проигнорировать новый выпад Чехии в адрес России

Москве посоветовали проигнорировать новый выпад Чехии в адрес России
Фото: pixabay.com
Властям РФ следует подумать о будущих поколениях и не ухудшать ситуацию

Москве не следует отвечать симметрично Праге на новую программу правящей коалиции Чехии, предусматривающей ревизию отношений с Россией и КНР. В частности, в Республике хотят принять так называемый "закон Магнитского".

Свою точку зрения на возможную полную заморозку отношений между РФ и Чехией высказал врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов в комментарии для телеканала "360".

Он заметил, что в настоящее время между Москвой и Прагой и так сложный диалог, поэтому не нужно отвечать на новую программу коалиции.

"Это приведет только к дальнейшей эскалации проблем. Страна, которая традиционно нам была близка, становится в ряд наших главных противников. Если мы начнем симметрично отвечать, ухудшим базу для будущих поколений", – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, 8 и 9 октября состоялись выборы в парламент Чехии. Победу в них одержали три либеральные партии, объединенные в коалицию "Вместе", руководитель которой Петр Фиала в ходе предвыборной кампании дал понять, что готов ужесточить антироссийские санкции и пойти на полную заморозку отношений с Москвой. Он обещал действовать в отношении России с позиции силы, в частности, легализовать поставки оружия на Украину.

Сейчас в Республике идет процесс устранения от власти находящегося на больничной койке президента страны Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша, которых местные националисты обвиняют в пророссийской позиции.

Об антимосковских настроениях коалиции "Вместе" ранее высказался глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, планы чешских парламентариев провести "ревизию" отношений с РФ означают, что баланс сил внутри ЕС среди противников и сторонников сотрудничества с Москвой качнулся в антироссийскую сторону.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Вячеслав Москва
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“…Страна, которая традиционно нам была близка, становится в ряд наших главных противников.…” – ага, Украина нам ещё ближе была и Белоруссия тоже, но это всё до тех пор пока мы их снабжаем своими дешёвыми ресурсами, помогает финансово и пускаем на свои рынки. А что взамен? Многовекторность, плавно перерастающую в стаю гиен, жаждущих разорвать нас на куски. А если сами не смогут, будут в этом другим помогать.
Настоящий ОДЕССИТ
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НЕ надо трогать Чехию. Она вся в думках. Через 15 лет надумает и поймет, что они козлы по жизни)
123
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придет война, попросите хлеба, и выволим мы вам большой и толстый %уй сотканый из вашей руссофобии
1
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