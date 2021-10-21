Путин сделал печальный прогноз на будущее и обратился к другим странам

Путин сделал печальный прогноз на будущее и обратился к другим странам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продовольственный кризис будет только ухудшаться

Владимир Путин выступает 21 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России высказался о цивилизационном кризисе. 

Так, глава РФ заявил, что "победители на Олимпе" (победители холодной войны) чувствуют, как земля уходит у них из-под ног – в мире не удалось найти основу для нового баланса. Запад перестал доминировать в мировых делах. 

Пандемия коронавируса напомнила, что мировое сообщество хрупкое. А современная модель капитализма себя исчерпала. Неравенство слоев общества даже в богатых странах лишь растет. Энергетический кризис ярко это демонстрирует. При этом готового рецепта на замен капитализму сейчас нет. А революция не выход. 

По словам главы РФ, а кризис продовольствия будет лишь ухудшаться. Проблемы нищеты заставляют бедные страны вставать на путь террора и провоцируют миграцию. 

Пандемия разъединила мир, а не объединила его. Привычные схемы решения проблем не дали результата. 

"Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща в рамках борьбы с пандемией", – заявил Путин.

Он добавил, что, несмотря на пандемию, западные страны сохраняют санкции против других государств. По его мнению, разговоры о гуманистических началах – "это болтовня". А человеческие потери из-за коронавируса оказались больше, чем смертность в Первую мировую войну. 

Путин полагает, что сложившаяся ситуация в мире – последствие неудачи холодной войны. Например, могущественные США провалили свою операцию в Афганистане.

Затронул Путин и вопрос прогресса. Так, президент отметил, что то, что происходит на Западе, вызывает в России удивление, например, агрессивное изменение истории, уход от понятий "мама-папа". 

Глава РФ считает ужасным, что на Западе мальчикам говорят, что они могут стать девочками. Борьба за равноправие становится "расизмом наоборот". Впрочем, Путин отметил, что это их право, РФ в дела других стран не лезет, но просит и в свои не встревать. Россия же будет руководствоваться принципами разумного консерватизма в своей жизни. По его словам, пока не понятно, какой будет исход мирового переустройства. Россия же должна строить социальное государство. Так, он подчеркнул, что угрозы сокращения свободы слова в стране нет, есть угроза безответственности за то, что люди говорят. 

Также лидер россиян призвал составить на уровне ООН список вызовов и угроз, добавив, что нужно привлечь специалистов из разных стран. 

"ООН остается для всех непреходящей ценностью, это носитель духа и норм законотворчества, наша обязанность – сохранить ООН, реформируя ее, главное не выплеснуть младенца вместе с водой", – добавил Путин. 

Мировые проблемы, по мнению президента нашей страны, стали взрывоопасными. Государствам нужно работать сообща. Путин отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган прав, говоря, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, который сейчас меняется. Но спешить с реформами ООН нельзя. 

Новость продолжается. 

Источник: Телеграм-канал RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
игорь
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еще бы сказал что сообща ОТБИРАТЬ пенсии у своих рабов)
ГостьПророк
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А ты так называемый шаман лучше бы,хотя бы,заткнулся. От тебя очень воняет непристойно. Терпеть этот смрад не для людей!!!
Гость323788
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123
YOU КОНЧЕНЫЙ THE ДИБИЛОИД, а Путину - удачи и здоровья. ты лучший президент!
Заметь, ни слова о тематике публикации. Заклинания, лозунги, проклятия. Уровень убогих. Не более.
ГостьПророк
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Владимир Владимирович сказал все верно. Кто не понял-флаг им в руки!!!
123
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Шаман
Да не печалься коротыш, это нам разгребать бардак, после твоего отплытия. Тебя и твоих опричников это волновать не будет, они будут спокойно кормит червей в овраге. Придут новые ценности, новые администраторы и весь твой период будет сокращен до строчки: "бесполезно потерянное время".
YOU КОНЧЕНЫЙ THE ДИБИЛОИД, а Путину - удачи и здоровья. ты лучший президент!
Гость320623
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Шаман
Да не печалься коротыш, это нам разгребать бардак, после твоего отплытия. Тебя и твоих опричников это волновать не будет, они будут спокойно кормит червей в овраге. Придут новые ценности, новые администраторы и весь твой период будет сокращен до строчки: "бесполезно потерянное время".
Да, коллега. Рано или поздно но бесславные ублюдки Путина займут в истории России в лучшем случае одну строчку
Шаман
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Да не печалься коротыш, это нам разгребать бардак, после твоего отплытия. Тебя и твоих опричников это волновать не будет, они будут спокойно кормит червей в овраге. Придут новые ценности, новые администраторы и весь твой период будет сокращен до строчки: "бесполезно потерянное время".
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