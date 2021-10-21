Продовольственный кризис будет только ухудшаться

Владимир Путин выступает 21 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России высказался о цивилизационном кризисе.

Так, глава РФ заявил, что "победители на Олимпе" (победители холодной войны) чувствуют, как земля уходит у них из-под ног – в мире не удалось найти основу для нового баланса. Запад перестал доминировать в мировых делах.

Пандемия коронавируса напомнила, что мировое сообщество хрупкое. А современная модель капитализма себя исчерпала. Неравенство слоев общества даже в богатых странах лишь растет. Энергетический кризис ярко это демонстрирует. При этом готового рецепта на замен капитализму сейчас нет. А революция не выход.

По словам главы РФ, а кризис продовольствия будет лишь ухудшаться. Проблемы нищеты заставляют бедные страны вставать на путь террора и провоцируют миграцию.

Пандемия разъединила мир, а не объединила его. Привычные схемы решения проблем не дали результата.

"Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща в рамках борьбы с пандемией", – заявил Путин.

Он добавил, что, несмотря на пандемию, западные страны сохраняют санкции против других государств. По его мнению, разговоры о гуманистических началах – "это болтовня". А человеческие потери из-за коронавируса оказались больше, чем смертность в Первую мировую войну.

Путин полагает, что сложившаяся ситуация в мире – последствие неудачи холодной войны. Например, могущественные США провалили свою операцию в Афганистане.

Затронул Путин и вопрос прогресса. Так, президент отметил, что то, что происходит на Западе, вызывает в России удивление, например, агрессивное изменение истории, уход от понятий "мама-папа".

Глава РФ считает ужасным, что на Западе мальчикам говорят, что они могут стать девочками. Борьба за равноправие становится "расизмом наоборот". Впрочем, Путин отметил, что это их право, РФ в дела других стран не лезет, но просит и в свои не встревать. Россия же будет руководствоваться принципами разумного консерватизма в своей жизни. По его словам, пока не понятно, какой будет исход мирового переустройства. Россия же должна строить социальное государство. Так, он подчеркнул, что угрозы сокращения свободы слова в стране нет, есть угроза безответственности за то, что люди говорят.

Также лидер россиян призвал составить на уровне ООН список вызовов и угроз, добавив, что нужно привлечь специалистов из разных стран.

"ООН остается для всех непреходящей ценностью, это носитель духа и норм законотворчества, наша обязанность – сохранить ООН, реформируя ее, главное не выплеснуть младенца вместе с водой", – добавил Путин.

Мировые проблемы, по мнению президента нашей страны, стали взрывоопасными. Государствам нужно работать сообща. Путин отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган прав, говоря, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, который сейчас меняется. Но спешить с реформами ООН нельзя.

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