Все области Украины призвали готовиться к "вторжению" России

Все области Украины призвали готовиться к "вторжению" России
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Командующий ССО хочет на законодательном уровне закрепить "движение сопротивления"

Все области Украины должны готовиться к угрозе "вторжения" России, включая и те регионы, которые уже находятся под "оккупацией". С такой двусмысленной речью выступил командир Сил спецопераций Григорий Галаган в интервью "Украинскому центру безопасности и сотрудничества".

Генерал-майор заметил, что никто не гарантирует соборной того, что Москва не пойдет на агрессивные шаги против Незалежной.

"У нас почти 130 районов по новому районированию, и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области", – призвал сограждан командующий ССО.

Пан Галаган подчеркнул, что готовиться нужно в тех регионах страны, которые "не являются оккупированными и в тех, которые находятся под оккупацией".

Таким образом, исходя из сказанного генерал-майором, остается непонятным, как Россия якобы "оккупировала" Крым и Донбасс (о чем регулярно вещают украинские СМИ и политический истеблишмент), не вторгаясь в Незалежную.

Командующий ССР назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки областей страны к организации "движения сопротивления".

Ранее советник при офисе президента Украины Алексей Арестович в эфире местного телеканала объявил о 100%-ной технической готовности Киева стать членом НАТО. По мнению "карамельки", армия соборной превосходит по своей мощи большинство стран альянса. Более того, украинский деятель поставил ВСУ на четвертое место сразу после США, Турции и Франции.

Источник: USCC ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость321216
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Т.е. на уже "окупированных" Россией территориях, надо готовиться к вторжению России на эти самые территории? Генералитет ВСУ и ССО феерические дибилы.
"По мнению "карамельки", армия соборной превосходит по своей мощи большинство стран альянса" - Кулебе надо в стендап пойти после того как его пинками выгонят из правительства, там он будет иметь ошеломляющий успех.
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