Попытки переписывания истории непозволительны, заявил глава РФ

Президент России Владимир Путин выступил 21 октября на пленарном заседании клуба "Валдай", в котором высказался о существующей на Западе оценке событий Второй мировой войны. По словам российского лидера, сравнение нацистов с коммунистами абсолютно недопустимо, а манипулирование прошлым для решения современных конъюнктурных тем точно не обеспечит мировому сообществу взаимопонимание.

Глава РФ призвал всех вспомнить о том, кто взял штурмом Берлин в 1945 году, заявив, что решающая роль Красной Армии в победе над нацизмом является неоспоримым фактом. Однако Запад не забывает о победе Советского Союза, и использует события того периода для решения собственных проблем.

Российский лидер также указал на то, что, несмотря на массовые расхождения по поводу оценки действий Москвы в довоенные годы, Кремль тогда боролся за предотвращение войны. Манипулирование историческими данными, добавил он, не приводит ни к чему хорошему, а обвинения Советского Союза в начале конфликта являются проявлением политизирования.

"Кто напал-то, и на кого? Разве СССР напал на Германию? А кто взял Берлин? Подзабыли", – заявил вопрос президент России.

Путин также напомнил, что Польша вместе с нацистской Германией принимала участие в разделе Чехословакии. Однако никто не спешит обвинять польское руководство.

"Мазать все одной черной краской – неправильно, грубо и неприлично. Такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны того, чтобы их самих макнуть в что-нибудь такое, что дурно пахнет", – высказался глава государства.

Всяческие попытки искажения истории, добавил президент, непозволительны. Исторические вопросы должны обсуждаться на экспертном уровне.