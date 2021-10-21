"Подзабыли": Путин напомнил Западу о роли Красной Армии в победе над нацизмом

"Подзабыли": Путин напомнил Западу о роли Красной Армии в победе над нацизмом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Попытки переписывания истории непозволительны, заявил глава РФ

Президент России Владимир Путин выступил 21 октября на пленарном заседании клуба "Валдай", в котором высказался о существующей на Западе оценке событий Второй мировой войны. По словам российского лидера, сравнение нацистов с коммунистами абсолютно недопустимо, а манипулирование прошлым для решения современных конъюнктурных тем точно не обеспечит мировому сообществу взаимопонимание.

Глава РФ призвал всех вспомнить о том, кто взял штурмом Берлин в 1945 году, заявив, что решающая роль Красной Армии в победе над нацизмом является неоспоримым фактом. Однако Запад не забывает о победе Советского Союза, и использует события того периода для решения собственных проблем.

Российский лидер также указал на то, что, несмотря на массовые расхождения по поводу оценки действий Москвы в довоенные годы, Кремль тогда боролся за предотвращение войны. Манипулирование историческими данными, добавил он, не приводит ни к чему хорошему, а обвинения Советского Союза в начале конфликта являются проявлением политизирования. 

"Кто напал-то, и на кого? Разве СССР напал на Германию? А кто взял Берлин? Подзабыли", – заявил вопрос президент России.

Путин также напомнил, что Польша вместе с нацистской Германией принимала участие в разделе Чехословакии. Однако никто не спешит обвинять польское руководство.

"Мазать все одной черной краской – неправильно, грубо и неприлично. Такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны того, чтобы их самих макнуть в что-нибудь такое, что дурно пахнет", – высказался глава государства.

Всяческие попытки искажения истории, добавил президент, непозволительны. Исторические вопросы должны обсуждаться на экспертном уровне.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

США готовятся к "расставанию" с Европой из-за России - СМИ

Крупные государства ЕС все больше хотят вести самостоятельную от Вашингтона внешнюю политику

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1916 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей