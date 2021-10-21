Глава РФ уверен, что стороны находятся на правильном пути

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его летняя встреча с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в июне 2021 года в Женеве, была продуктивной. У Кремля сложилось впечатлание того, что Соединенные Штаты настроены на возрождение отношений с Россией, о чем сообщил глава государства 21 октября.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос журналиста, выступая на заседании клуба "Валдай". По словам президента, можно смело констатировать, что стороны выбрали правильный путь.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Москва с Белым домом готовятся к новой встрече президентов, которая, по информации издания "Страна.ua", должна состояться уже осенью этого года.



