Российский лидер считает, что Незалежной руководит не президент, а группа людей

Президент России Владимир Путин оценил политическую ситуацию на Украине как тупиковую. Об этом лидер нации заявил на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай", трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".

Украинский политолог Михаил Погребинский спросил у президента РФ, как можно остановить процесс превращения Украины в "анти-Россию", о котором он заявлял ранее.

"Я, наверное, вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос", – сказал Путин.

По его словам, сейчас Украиной руководит "небольшая группа людей крайних политических взглядов, вне зависимости от того, какая фамилия у главы государства". Он подчеркнул, что украинский народ должен сам принять решение о выборе власти, отвечающей его интересам.

Касаясь вопроса возможного вступления Незалежной в Североатлантический блок и, таким образом, приближения альянса под самые границы РФ, Путин отметил, что под вывеской учебных центров в этой стране можно разместит все, что угодно: "Не мы же лезем со своими ракетами, а нам их под нос подсовывают".

"Та угроза (со стороны НАТО – ред.) имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

Верховный главнокомандующий обратил внимание на тот факт, что Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают военного блока, у Москвы и Пекина нет таких целей, все опасения не имеют оснований.

Также Путин ответил на вопрос Погребинского об атаке киевского режима на лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого пытаются обвинить в госизмене. Владимир Владимирович считает, что его судят а политическую позицию.

"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", – заметил Путин.

Ранее президент во вступительном слове высказался о цивилизационном кризисе. По его словам, "победители на Олимпе", т.е. в холодной войне, ныне чувствуют, как земля уходит у них из-под ног, поскольку в мире не удалось найти основу для нового баланса. Запад перестал доминировать в мировых делах.

