Москва призвала Лондон не поощрять военные авантюры Киева поставками оружия

Москва призвала Лондон не поощрять военные авантюры Киева поставками оружия
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия напомнила Британии, что в Незалежной идет гражданская война

Москва резко раскритиковала Лондон за возможные поставки летального оружия киевскому режиму, призвав британские власти не поощрять военные авантюры постмайданных властей Незалежной. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве в связи с появлением в СМИ соответствующей информации.

Напомним, ранее в четверг, 21 октября, английская The Times вышла с материалом о начале переговоров Лондона и Киева о поставках британского вооружения, в частности ракет Brimstone.

"Напоминаем, что на Украине продолжается гражданская война, ставшая следствием осуществленного при активной поддержке ряда западных стран государственного переворота", – заметили в российской дипмиссии.

Наши дипломаты подчеркнули, что поставки любого летального оружия в Незалежную никаким образом не поспособствуют урегулированию конфликта в Донбассе, наоборот, могут привести "к эскалации насилия и страданиям мирных жителей".

"Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию", – считает Москва.

В России указала, что путь к разрешению конфликта в Донбассе давно известен – это полноценное выполнение Минских договоренностей, альтернативы которым нет. При этом в Лондоне не хотят замечать того факта, что киевский режим последовательно игнорирует взятые на себя обязательства и стремится "заморозить" политический процесс урегулирования ситуации в мятежном крае.

Кроме того, мировое сообщество не слышит призывов Москвы ввести эмбарго на поставки Незалежной вооружения. В РФ выразили надежду, что все-таки здравый смысл возобладает у наших западных коллег.

Ранее командующий Силами спецопераций Украины Григорий Галаган объявил, что все области страны должны готовиться к "вторжению" России, причем и на те территории соборной, которые она уже потеряла.

Источник: Посольство РФ в Великобритании ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость322854
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"Москва резко раскритиковала Лондон за возможные поставки летального оружия киевскому режиму, призвав британские власти не поощрять военные авантюры постмайданных властей Незалежной." -

России пора разработать тщательно продуманный план по бесперебойной доставке проклятым бритосам страдающих беженцев из Ирака и Афганистана...
Гость319135
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Так уничтожали индейцев, раздавая оружие враждующим племенам. История повторяется, англосаксы в украх видят индейцев.
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