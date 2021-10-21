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Президент России Владимир Путин назвал нового премьер-министра Японии Фумио Кисиде опытным политиком. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии клуба "Валдай", прошедшей сегодня в Сочи.
По
его словам, внутриполитическая жизнь Страны восходящего солнца выстроена таким образом,
что смены на политической арене происходят весьма стремительно. Однако интересы народов обеих стран остаются неизменными, в том числе заключение мирного договора между Москвой и Токио, заметил Путин.
"Мы будем к этому стремиться. Разговаривал с новым премьер-министром Японии. Он опытный человек ... Мы будем наблюдать преемственность по взаимоотношениям с Россией", – цитирует президента Комсомольская правда".
Напомним, ранее сегодня японское издание
Sankei Shimbun
выразило неудовольствие реакцией Москвы на регулярные заявления Токио в связи с посещение Курильских островов российскими руководителями. Автор газеты призвал власти Японии наложить за это санкции на РФ.
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