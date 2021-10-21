Путин дал оценку новому премьеру Японии

Лидер РФ уверен, что Токио, как и Москва, стремится заключить мирный договор

Президент России Владимир Путин назвал нового премьер-министра Японии Фумио Кисиде опытным политиком. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии клуба "Валдай", прошедшей сегодня в Сочи.

По его словам, внутриполитическая жизнь Страны восходящего солнца выстроена таким образом, что смены на политической арене происходят весьма стремительно. Однако интересы народов обеих стран остаются неизменными, в том числе заключение мирного договора между Москвой и Токио, заметил Путин.

"Мы будем к этому стремиться. Разговаривал с новым премьер-министром Японии. Он опытный человек ... Мы будем наблюдать преемственность по взаимоотношениям с Россией", – цитирует президента Комсомольская правда".

Напомним, ранее сегодня японское издание Sankei Shimbun выразило неудовольствие реакцией Москвы на регулярные заявления Токио в связи с посещение Курильских островов российскими руководителями. Автор газеты призвал власти Японии наложить за это санкции на РФ.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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