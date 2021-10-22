Политик прибыл на родину с территории Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину, чтобы в очередной раз настроить общество против действующей власти и помочь на выборах своей партии, потерявшей народную любовь. Изначально правоохранительные органы отрицали сам факт проникновения, заявляя, что политик не пересекал госграницу. Однако сейчас детали хитрого плана Саакашвили уже раскрыты, нарушитель арестован, а гражданам страны показали, на что он пошел ради демонстрации политических амбиций.

Пока экс-президент ожидает приговора суда по целому ряду уголовных дел, следствие выясняет обстоятельства, при которых он незаконно пересек границу страны. Уже известно, что политик прибыл на родину в грузовике с молоком, которая выехала из Украины.

На кадрах, показанных по грузинскому телевидении, видно, что Саакашвили прятался в очень тесном пространстве. По данным "Пятого канала", бывший глава государства провел около 48 часов в вентиляционном отсеке фуры, которая с грузом молока на пароме шла в порт Поти.

Политик периодически выходил на связь со своими подписчиками: вел прямой эфир прямо из грузовика. При этом Саакашвили жевал жвачку, выглядел не очень презентабельно и, видимо, сильно вспотел от духоты.