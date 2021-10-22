В НАТО заявили о готовности применить оружие против России

В НАТО заявили о готовности применить оружие против России
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса

Высшее руководство НАТО в последнее время активно нагнетает международную обстановку. Чиновники не стесняются делать абсолютно недальновидные заявления, направленные против России. Так, министр обороны Германии начала открыто угрожать нашей стране. 

В эфире немецкого радио Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вероятно, решила набрать политических очков, поэтому призвала руководство Североатлантического альянса подготовиться к военному противостоянию с Россией и, в частности, продемонстрировать свою готовность к применению оружия. 

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, никто не имеет права готовиться к нападению на членов военно-политического блока в балтийском и черноморском регионе. Чиновник отметила, что российская авиация якобы периодически нарушает воздушное пространство стран, входящих в НАТО. Она призвала альянс защитить страны, входящие в союз. 

Примечательно, что Москва постоянно фиксирует активность самолетов НАТО у своих границ. Даже американские и европейские СМИ сообщают, что Россия отрицает сценарий агрессии против альянса. В тот же время Кремль подчеркивает, что военные учения наша страна проводит в рамках международных правил.

Ждать аналогичного отношения со стороны НАТО не приходится. К примеру, в четверг, 21 октября, в Брюсселе прошел саммит с участием руководства Североатлантического альянса и глав оборонных ведомств. В частности, на встрече обсуждались планы по совместному противодействию России. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость2201
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одним словом - соска
Вячеслав Москва
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Что можно сказать? Дура баба!
Гость321845
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защищать ЧЛЕНОВ - это прям их тема )))
Гость 351416
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Гость 351416
так же она говорила что : Европе нужно говорить "о стратегическом ориентировании" на фоне "горького поражения" в Афганистане, отметила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы", - сказала она.
По словам министра, европейцы должны стать более самостоятельными и независимыми в вопросах политики безопасности. Она просто гарцует :) Россией сейчас выгодно кошмарить :) а так она за независимость .
а независимость, это так же возможность брать энергетические ресурсы там где выгодней.
Гость 351416
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так же она говорила что : Европе нужно говорить "о стратегическом ориентировании" на фоне "горького поражения" в Афганистане, отметила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы", - сказала она.
По словам министра, европейцы должны стать более самостоятельными и независимыми в вопросах политики безопасности. Она просто гарцует :) Россией сейчас выгодно кошмарить :) а так она за независимость .
Гость323708
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"В НАТО заявили о готовности применить оружие против России", а так же они заявили, что готовы получить по сопатке за этот кипеж.
Гость323969
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Фашисты смотрю особо так ничего и не поняли из прошлых уроков второй мировой.. Ну чтож.. Мы действительно можем повторить.
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