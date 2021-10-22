Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию украинский вопрос поднимался, но никаких договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
По его словам, стороны и не рассчитывали на заключение каких-либо соглашений. Целью переговоров было "прощупать" оппонента, выяснить его точку зрения по различным вопросам, в первую очередь, найти направления, по которым возможно для улучшение российско-американских отношений.
"Украина была как добавочная нагрузка",
– пояснил дипломат, отметив, что эта тема поднималась на встрече представительницы Госдепа США с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который входит в трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
В беседе с РИА "Новости" источник сообщил, что визит Нуланд был "ознакомительным", но в будущем Россия готова обсуждать с американской стороной украинскую проблематику, если США будут в этом заинтересованы.
Виктория Нуланд побывала в Москве с рабочей поездкой 11-13 октября. Комментируя визит, эксперты сделали вывод, что Украина спускается все ниже в американской повестке.
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса
Всё девочки, дальше сами, сами сами сами.