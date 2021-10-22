Нуланд уехала из Москвы без сделки по Украине – дипломат

Нуланд уехала из Москвы без сделки по Украине – дипломат
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Проблематика Незалежной обсуждалась на переговорах очень поверхностно

В ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию украинский вопрос поднимался, но никаких договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

По его словам, стороны и не рассчитывали на заключение каких-либо соглашений. Целью переговоров было "прощупать" оппонента, выяснить его точку зрения по различным вопросам, в первую очередь, найти направления, по которым возможно для улучшение российско-американских отношений.

"Украина была как добавочная нагрузка",

– пояснил дипломат, отметив, что эта тема поднималась на встрече представительницы Госдепа США с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который входит в трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.

В беседе с РИА "Новости" источник сообщил, что визит Нуланд был "ознакомительным", но в будущем Россия готова обсуждать с американской стороной украинскую проблематику, если США будут в этом заинтересованы.

Виктория Нуланд побывала в Москве с рабочей поездкой 11-13 октября. Комментируя визит, эксперты сделали вывод, что Украина спускается все ниже в американской повестке.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость323708
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"эксперты сделали вывод, что Украина спускается все ниже в американской повестке." Хохляцких экспертов охватила паника
Tehnik74
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Сшп хотят теперь нам эту этту старую, больную, нищию плечевку усраину скинуть, нет уж трахайтесь с ней сами,умерла так умерла.
Гость323933
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Не разменяли окраину.. Не сошлись в цене. Так и будет 404 болтаться как гoвно в проруби, пока окончательно не скушает сама себя.
Гость 332401
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"вывод, что Украина спускается все ниже в американской повестке."
Всё девочки, дальше сами, сами сами сами.
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