"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии

Сегодня, 22 октября, состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Высокопоставленные лица, в частности, обсудили ситуацию в Сирии и весьма воинственную политику, которую Израиль ведет в этой стране. До того, как общение между лидерами состоялось, зарубежные СМИ строили догадки, как именно пройдет мероприятие. 

Проиранское издание имя напоминило что израильские власти уже продемонстрировали, каким образом собираются вести себя в Сирийской Арабской Республике. Автор статьи в этой газете считает, что израильтяне отправили весьма дерзкое послание нашему главнокомандующему, тем самым обозначив свою позицию.

Речь идет о серии авиационных налетов, которые совершили израильские военные за этот месяц. Вояки устроили бомбардировку нескольких сирийских объектов. При этом один из них – военная база Эт-Танф расположена неподалеку от стратегически важного для наших бойцов аэропорта Т-4. Журналист убежден, что Израиль намеренно играет мускулами перед лицом наших военнослужащих.

Автор статьи также отметил, что своими действиями израильское руководство демонстрирует наплевательское отношение на международное право и нормы, установленные в мировом пространстве.

Кроме того, израильтяне уже объявили о желании продолжить строительство новых поселений на спорных территориях. Такой шаг также является посланием сирийским властям, которые поддерживает наш президент.

"Проглотит ли это российский лидер?" – задается вопросом журналист.

Ясность в этом деле должна появиться после сегодняшней встречи Путина с представителем Израиля.

К слову, недавно стало известно, в каких странах может начаться новый глобальный конфликт.

Источник: Al Mayadeen ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость323982
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А вот я не пойму: ну и так все знают что там воюет наша ЧВК. Ну так перевести туда ПВО помощней, сбить евреев, а на все вопросы - я не я и кучка не моя. В чем проблема то? Мы и так туда ввязались.
Tehnik74
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Чую допрыгаются обрезки.
игорь
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прежде всего проглотить обязана сама СИРИЯ
если то государство которое НЕ МОЖЕТ себя защитить и НЕ защищает ничего не делает для того ОНО не может быть вообще
а это и означает что ее БОМБИТЬ могут все кто захочет
впрочем таких недостран в мире больше сотни - царек появился на троне и типа я ГОСУДАРСТВО
фуфло все это
и да - нет никакого международного права а есть ПРАВО СИЛЫ
как впрочем право силы является руководством права вообще в любом деле
Гость323980
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Дождутся... Путин просто так не болтает и никому не грозит. Просто в один прекрасный солнечный день или безлунную ночь начнут сбивать все эти самолеты еврейские, и потом опять и снова все начнут ахать "как же так..." А ТАК! :)))
М
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проиранское издание...
если вы иранцы глотаете как вас бомбят и убивают лидеров то при чем здесь россия
мы за вас должны воевать?
пока жиды не по нам стреляют
да и глотаю т то евреи от россии, тем временем,мы сбиваем их ракеты и они сдвинулись из ливии ракеты пускать
Гость321971
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Вояки? Они себя, как нация, полностью показали в ВОВ.
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