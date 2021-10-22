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Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой. Об этом заявила сопредседатель партии "Союз-90/ Зеленые" в Германии Анналена Бербок.
По ее мнению, проект дает возможность России укрепить свои позиции в Европе, но при этом не несет ничего полезного для самих европейцев. Более того, энергетический кризис и скачок цен на рынке газа, по словам Бербок, вызван злонамеренными действиями Москвы.
"Сейчас нет дефицита мощностей для поставок российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища",
– приводит Spiegel слова лидера партии "зеленых", которая может войти в новую правящую коалицию в Германии. Политик подчеркнула, что Европа сейчас очень "уязвима для шантажа" в вопросах энергетики, чем пользуется Москва, продвигая свой "Северный поток-2". Бербок напомнила, что по европейскому законодательству "Газпром" не может быть и владельцем газопровода и его эксплуатантом, и потребовала от действующего правительства ФРГ соблюсти это правило.
Ранее Бербок уже призывала не выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока-2" и обвиняла Россию в росте цен на газ. Но в бундестаге с ней не согласились, пояснив, почему Москва не имеет отношения к ситуации на спотовом рынке.
"Мы рассчитываем, что политик, который претендует на пост главы министерства иностранных дел ФРГ, будет грамотным и компетентным",
– передает EADaily выдержку из выступления немецких парламентариев.
В сентябре в ФРГ прошли парламентские выборы, на которых правящая партия проиграла. Сейчас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия пытаются договориться о коалиции, чтобы сформировать свое правительство. Как отметил накануне президент РФ Владимир Путин, Москва готова работать с любым руководством ФРГ, но ситуация в Берлине намечается "непростая".
"Там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике",
– цитирует РИА "Новости" Владимира Путина. Что касается увеличения поставок газа в Европу, то "Газпром" готов сделать это хоть сейчас, заверил российский лидер. Для этого нужно только, чтобы в Германии разрешили запуск "Северного потока-2".
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса
да ВОЙНА экономическая
что дальше?
закройте трубы вообще все из россии
россии станет лучше - хоть капиталисты российские своих рабов будут лучше содержать
не закроете? ну значит вы дальше Треп трепите))
а кот васька слушает да сметану ест - поговорка такая есть