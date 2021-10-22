Лидер "зеленых" в ФРГ назвала "Северный поток-2" инструментом для шантажа

Лидер "зеленых" в ФРГ назвала "Северный поток-2" инструментом для шантажа
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
продолжениеБывший сенатор объяснил причину нападок США на газовые проекты России
Москву обвинили в создании проблем на европейском рынке газа

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой. Об этом заявила сопредседатель партии "Союз-90/ Зеленые" в Германии Анналена Бербок.

По ее мнению, проект дает возможность России укрепить свои позиции в Европе, но при этом не несет ничего полезного для самих европейцев. Более того, энергетический кризис и скачок цен на рынке газа, по словам Бербок, вызван злонамеренными действиями Москвы.

"Сейчас нет дефицита мощностей для поставок российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища",

– приводит Spiegel слова лидера партии "зеленых", которая может войти в новую правящую коалицию в Германии. Политик подчеркнула, что Европа сейчас очень "уязвима для шантажа" в вопросах энергетики, чем пользуется Москва, продвигая свой "Северный поток-2". Бербок напомнила, что по европейскому законодательству "Газпром" не может быть и владельцем газопровода и его эксплуатантом, и потребовала от действующего правительства ФРГ соблюсти это правило.

Ранее Бербок уже призывала не выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока-2" и обвиняла Россию в росте цен на газ. Но в бундестаге с ней не согласились, пояснив, почему Москва не имеет отношения к ситуации на спотовом рынке.

"Мы рассчитываем, что политик, который претендует на пост главы министерства иностранных дел ФРГ, будет грамотным и компетентным", 

передает EADaily выдержку из выступления немецких парламентариев.

В сентябре в ФРГ прошли парламентские выборы, на которых правящая партия проиграла. Сейчас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия пытаются договориться о коалиции, чтобы сформировать свое правительство. Как отметил накануне президент РФ Владимир Путин, Москва готова работать с любым руководством ФРГ, но ситуация в Берлине намечается "непростая".

"Там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике",

цитирует РИА "Новости" Владимира Путина. Что касается увеличения поставок газа в Европу, то "Газпром" готов сделать это хоть сейчас, заверил российский лидер. Для этого нужно только, чтобы в Германии разрешили запуск "Северного потока-2".

Источник: Spiegel
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость323980
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А как же простаивающие терминалы под СПГ амерский ? Амеры ведь долбили годами мол давайте стройте мы вас газом зальем. А как построили - они тупо кинули своих союзничков и весь газ в Азию пустили, где цены еще выше? Газпром же ниче не должен сверх контрактов, что он испоняет.
игорь
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да ШАНТАЖ
да ВОЙНА экономическая
что дальше?
закройте трубы вообще все из россии
россии станет лучше - хоть капиталисты российские своих рабов будут лучше содержать
не закроете? ну значит вы дальше Треп трепите))
а кот васька слушает да сметану ест - поговорка такая есть
Гость320692
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А почему бы им не обратиться к пиндосам, чтобы они заполнили их газовые хранилища своим СПГ? Что-то про пиндосов и то что они кинули ЕС с газом полная тишина. Пора уже честней быть. Хотя бы со своим избирателем.
Гость 351416
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ну кто там еще что написал в своём тик токе ?
Гость323969
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Блин и эту дypy одно время пророчили на место канцлера. Представляю каких дров она наломала бы..
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