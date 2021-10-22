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Военное партнерства Австралии, Великобритании и США AUKUS представляет угрозу для Тихоокеанского региона и ведет к гонке вооружений. На это указал посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
По его словам, создание подобных альянсов требует ответа от других стран региона. В результате стратегическая стабильность может быть нарушена. В данном случае это особенно опасно, поскольку в рамках AUKUS предполагается использование территории неядерного государства – Австралии – для развертывания объектов военной инфраструктуры ядерных государств, пояснил дипломат.
При этом Машков затруднился сказать, какое вооружение может оказаться в Австралии, в частности, не будет ли нарушением Режима контроля за ракетными технологиями, если у Канберры появятся американские ракеты Tomahawk.
"Вопрос не соответствует уровню моей зарплаты",
– пошутил дипломат в интервью РИА "Новости", пояснив затем, что из того, что уже известно о трехстороннем соглашении, пока не ясно, "идет ли речь о крылатых ракетах морского базирования или же о наземном варианте".
По словам Машкова, данным вопросом занимаются соответствующие ведомства в Москве, и нет сомнений, что в ответ будут приняты меры, которые в полной мере обеспечат безопасности и интересы РФ в свете изменения ситуации в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин негативно оценил появление AUKUS. А в Китае и вовсе допустили, что создание такого союза позволяет Пекину отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.
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