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Международные отношения Москвы и Киева сегодня оставляют желать лучшего. При этом Кремль предпринимает конкретные шаги по нормализации ситуации, а из офиса президента Украины звучат заявления, как минимум, не соответствующие дипломатической этике, а по сути, подогревающие конфликт. Впрочем, что можно ожидать от подчиненных Владимира Зеленского, если он сам зачастую не утруждается подбором выражений.
Так, советник главы ОПУ Алексей Арестович начал открыто угрожать России терактами и диверсиями. По мнению политика, Украина должна перейти к подобным мерам, если начнется полномасштабная война с нашей страной. Конечно, нельзя исключать, что русофобские заявления сделаны с целью получения политических очков.
Арестович подчеркнул, что сейчас Украина не может позволить себе наносить удары по российским стратегическим объектам, потому что на международном уровне государство обвинят в терроризме. Он задался вопросом, есть ли сегодня у Незалежной возможность "что-то подорвать" на территории РФ.
"Мы будем действовать жестко, в том числе на российской территории", – заявил Арестович.
Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что диверсионные меры могут быть применены в случае "большой войны". В частности, он призвал наносить удары по объектам электроэнергетической и газовой отрасли.
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ни чо
скоро зима,дедушка мороз придет из россии
запоете иную песню