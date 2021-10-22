Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
815 новости
Российское посольство в Латвии отреагировало на отзыв лицензии на работу в республике Первого балтийского канала.
"Лицемерные маски "псевдосвободы слова" сброшены",
– говорится в заявлении дипломатического представительства.
С 26 октября Первый Балтийский канал прекращает свою работу. Этот канал является наиболее популярным у русскоязычных жителей страны. В эпоху коронавируса было решено выпустить цикл передач о вирусе, вакцинации. Это было сделано после призыва латвийских властей усилить оповещение граждан по этому вопросу. Однако желание помочь обернулось против руководства канала.
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса