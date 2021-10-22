Россию возмутило аннулирование лицензии Первого балтийского канала в Латвии

Выпуск цикла передач о коронавириусе обернулся скандалом

Российское посольство в Латвии отреагировало на отзыв лицензии на работу в республике Первого балтийского канала. 

"Лицемерные маски "псевдосвободы слова" сброшены", 

– говорится в заявлении дипломатического представительства. 

С 26 октября Первый Балтийский канал прекращает свою работу. Этот канал является наиболее популярным у русскоязычных жителей страны. В эпоху коронавируса было решено выпустить цикл передач о вирусе, вакцинации. Это было сделано после призыва латвийских властей усилить оповещение граждан по этому вопросу. Однако желание помочь обернулось против руководства канала. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"

Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов

В НАТО заявили о готовности применить оружие против России

Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1918 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей