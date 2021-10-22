Выпуск цикла передач о коронавириусе обернулся скандалом

Российское посольство в Латвии отреагировало на отзыв лицензии на работу в республике Первого балтийского канала.

"Лицемерные маски "псевдосвободы слова" сброшены",

– говорится в заявлении дипломатического представительства.

С 26 октября Первый Балтийский канал прекращает свою работу. Этот канал является наиболее популярным у русскоязычных жителей страны. В эпоху коронавируса было решено выпустить цикл передач о вирусе, вакцинации. Это было сделано после призыва латвийских властей усилить оповещение граждан по этому вопросу. Однако желание помочь обернулось против руководства канала.