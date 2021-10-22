Экс-депутат Рады хотела въехать на родину по поддельным документам

В аэропорту Борисполь во время прохождения пограничного контроля были задержаны две женщины. Сотрудники правоохранительных органов Украины заподозрили, что граждане предоставили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Официальные власти не стали разглашать имена задержанных, однако СМИ выяснили, что это были экс-депутат Рады Надежда Савченко и ее сестра.

По данным телеканала "360", против бывшего нардепа и ее родственницы уже возбуждено уголовное дело. МВД Украины изъяло у женщин COVID-сертификаты и отправило их на экспертизу. Расследование проводится по факту "подделки документов".