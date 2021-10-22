Япония пожаловалась на необычные методы ведения "войны" Россией

Япония "уличила" Россию в изобретении нового типа войны
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Токио продолжает сыпать антироссийскими высказываниями

Нашему государству приходится обороняться от агрессии, которую проявляют державы со всех сторон света. Так, в Японии додумались обвинить Россию в изобретении некоего хитроумного способа ведения "военных действий".

С таким недружественным высказыванием выступил руководитель местного оборонного министерства Нобуо Киси. Он счел уместным прокомментировать подобным образом события в Крыму 2014 года.

В фантазиях высокопоставленного японца возвращение Крымского полуострова в родную российскую гавань было результатом "вторжения" России на Украину, которое прошло без единого выстрела. О том, что крымчане сами определили свою судьбу и захотели вернуться в состав РФ, Киси предусмотрительно упоминать не стал.

Руководитель японского Минобороны подчеркнул, что власти Страны восходящего солнца не намерены мириться с волеизъявлением крымчан и считают воссоединение полуострова с нашей страной "незаконной аннексией".

Японец особо отметил, что хоть российские войска напрямую и не входили на территорию полуострова, все произошедшее нужно считать хитроумной военной спецоперацией.

"Войну можно вести и без использования вооруженных сил", – философствует опытный японский политик.

Кстати, недавно российский главнокомандующий Владимир Путин дал оценку новому премьер-министру Японии. Глава России считает Фумио Кисиде умудренным опытом государственным деятелем.

Источник: Nikkei Asia ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость324034
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А еще мы скоро устроим вам землетрясение, после которого ваших островов вообще не будет... вместе с вами, узкоглазыми фашистами :)
Сергей Нефедов
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..."Сами определили свою судьбу и захотели вернуться в состав РФ..." - ДА, под дулом "калашникова" не только это захочешь...
игорь
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япония может россию победить если рабам будет тыкать постоянно что у них пенсию отбирают)
рабы взбунтуются и еще раз просрут свою страну как СССР))
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