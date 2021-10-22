Депортации и лишение гражданства: в Белоруссии появятся новые наказания за экстремизм

Депортации и лишение гражданства: в Белоруссии появятся новые наказания за экстремизм
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Администраторам и подписчикам телеграм-каналов будет грозить до семи лет лишения свободы

В середине октября белорусское МВД рассекретило имена всех администраторов и активных пользователей запрещенных и экстремистких телеграм-каналов. В ГУБОПиК рассказали, что какое наказание предусмотрено для правонарушителей. 

Изначально участникам экстремистских формирований нужно будет отбыть наказание, которое определит суд. Максимальный срок – 7 лет. После этого есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. 

В первом случае нарушителей депортируют и навсегда запретят въезд в республику. В случае, если признанный виновным является гражданином Белоруссии, то этого статуса его лишат. Третий вариант – финансовый контроль со стороны Комитета государственного контроля. 

Помимо прочего, на протяжении пяти лет после отбываниях срока преступникам будет запрещено занимать ряд должностей на государственной и воинской службе. Также нельзя будет заниматься педагогической или издательской деятельностью. Под запретом окажется и работа, связанная с оборотом оружия. 

"Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно", 

– добавили в ГУБОПиК, подчеркнув, что наказание будет зависеть от роли каждого из нарушителей. 

Ранее в Белоруссии предложили лишать гражданства сбежавших из страны. 

Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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