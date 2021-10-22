Администраторам и подписчикам телеграм-каналов будет грозить до семи лет лишения свободы

В середине октября белорусское МВД рассекретило имена всех администраторов и активных пользователей запрещенных и экстремистких телеграм-каналов. В ГУБОПиК рассказали, что какое наказание предусмотрено для правонарушителей.

Изначально участникам экстремистских формирований нужно будет отбыть наказание, которое определит суд. Максимальный срок – 7 лет. После этого есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.

В первом случае нарушителей депортируют и навсегда запретят въезд в республику. В случае, если признанный виновным является гражданином Белоруссии, то этого статуса его лишат. Третий вариант – финансовый контроль со стороны Комитета государственного контроля.

Помимо прочего, на протяжении пяти лет после отбываниях срока преступникам будет запрещено занимать ряд должностей на государственной и воинской службе. Также нельзя будет заниматься педагогической или издательской деятельностью. Под запретом окажется и работа, связанная с оборотом оружия.

"Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно",

– добавили в ГУБОПиК, подчеркнув, что наказание будет зависеть от роли каждого из нарушителей.

Ранее в Белоруссии предложили лишать гражданства сбежавших из страны.