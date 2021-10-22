Берлин отказался комментировать заявление Путина о "Северном потоке-2"

Берлин отказался комментировать заявление Путина о "Северном потоке-2"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Германии выразили уверенность, что немцам хватает источников поставок газа

Представитель министерство энергетики Германии Беате Барон на сегодняшнем брифинге отказалась комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона может увеличить поставки газа в Европу, как только разрешат прокачку топлива по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".

Она подчеркнула, что не может давать комментарии заявлениям главы России.

"Поставки осуществляются на рынке, есть различные пути поставок в Германию, есть поставки через Ямал, через Украину. Объемы по этим маршрутам доступны на рынке", – сказала Барон.

Что касается ситуации вокруг "СП-2", она отметила, что процесс сертификации оператора газопровода продолжается.

Напомним, накануне в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" Путин отчетливо дал понять европейцам, страдающим от дефицита голубого топлива, при каких обстоятельствах Москва может расширить поставки российского сырья. Президент заявил, что это станет возможным, если немецкий регулятор выдаст разрешение на запуск "Северного потока – 2". По его словам, "Газпром" готов приступить к поставке 17,5 млрд кубов уже буквально на следующий день.

В свою очередь, вчера же польская нефтегазовая компания PGNiG представила негативную оценку в рамках процедуры сертификации оператора балтийского газопровода. В Варшавеобъявили о рисках безопасности поставок сырья в страны-члены ЕС, включая Польшу, связанные с запуском новой российской магистрали.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Kl
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Ну то, что скажут поляки, было ясно изначально. Не думаю, что простому немецкому обывателю будет интересно мнение этих <цензура> истеричек, когда он получит космический счёт за отопление своего дома. А зима близко...
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