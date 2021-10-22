Лидер самопровозглашенного государства объявила о "зловредном" влиянии Москвы в регионе

Президент самопровозглашенного и непризнанного Москвой Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет "персонами нон грата" двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Об этом она написала в своем "Фейсбуке" в пятницу, 22 октября.

"Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС", – объявила Османи.

Она подчеркнула, что власти самопровозглашенного государства и дальше будут сотрудничать с американцами и европейцами над тем, чтобы Косово не пало "жертвой дестабилизирующих амбиций" Москвы.

По ее словам, деятельность наших дипломатов якобы нанесла вред нацбезопасности и конституционному строю непризнанного Косова.

